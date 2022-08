El Castillo de Santa Catalina acoge la exposición ‘Atrapados, infancias explotadas’, de Lucas Vallecillos

El Castillo de Santa Catalina acoge este miércoles a las 20.00 horas, dentro de la programación de las Noches Abiertas, la inauguración de la exposición ‘Atrapados, infancias explotadas’, de Lucas Vallecillos. La muestra, compuesta por 64 fotografías, podrá visitarse en las salas San Juan y San Nicolás Alta hasta el próximo 23 de octubre.

‘Atrapados’ es un ensayo fotográfico de carácter mundial, desarrollado durante cuatro años, que investiga, denuncia e invita a reflexionar sobre los marcos socioculturales que crean los adultos para atrapar y explotar a los menores, vulnerando impunemente sus derechos fundamentales, y normalizando que formen parte del engranaje económico, formal o informal, de países con gobiernos y sociedades que miran hacia otro lado. Tomando como referencia la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño de Naciones Unidas, y los convenios 138 y 182 de la Organización Mundial del Trabajo, que establecen la edad mínima para trabajar y las peores formas de trabajo Infantil.

El autor aborda varios contextos: en Bolivia, Tailandia, Senegal, Colombia, Líbano y Japón, donde los menores son explotados de modo sistemático, en virtud de marcos socioculturales creados por adultos para lucrarse. Según UNICEF, se calcula que cada día más de 150 millones de niñas y niños tienen que trabajar para sobrevivir. Casi la mitad, 72 millones, están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la prostitución, formando parte de grupos armados, desarrollando actividades ilícitas o ejerciendo un trabajo que daña su salud, seguridad o moralidad.

Lucas Vallecillos es licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona y postgrado de fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado para importantes medios como National Geographic, GEO, Lonely Planet Magazine, El País, El Mundo, The Guardian o The New York Times, además de publicar cuatro libros, 'Castells y Castellers', 'La costa de Almería', 'Granada' y 'Castellers'. A lo largo de su trayectoria ha realizado numerosas exposiciones y ha recibido los premios de periodismo José Padrón Machín y el Pica d'Estats.