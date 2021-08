La V Carrera de Roche por el Síndrome de Rett tendrá lugar este domingo

El próximo domingo 8 de agosto tendrá lugar la V Carrera de Roche por el Síndrome de Rett. El escenario de esta nueva cita solidaria será el circuito cerrado de 10.000 metros, que discurre entre las Avenida de Bélgica y la Carretera de la Urbanización de Roche al Colorado de Conil de la Frontera (Cádiz). El evento está organizado por la Asociación Gaditana Yo me uno al Retto y por la empresa Cronofinisher, quien desde su portal web está gestionando las inscripciones de los participantes en las distintas categorías. El pistoletazo de salida será a las nueve de la mañana para el grupo de veteranos, juvenil-junior y promesa-senior, quienes recorrerán hasta 10 kilómetros en favor de la lucha contra esta enfermedad rara. A estos le seguirán poco después los de la categoría absoluta en 5k, finalizando las salidas los pertenecientes a cadete, infantil, alevín, benjamín y pitufo sobre las 10’50 horas para los que estarán preparados recorridos de entre los 1.500 y 100 metros.

De momento, ya se ha superado la barrera de los 400 participantes aunque se espera que todavía se puedan sumar más personas de aquí al domingo en esta carrera solidaria.

Todas las pruebas se realizarán de manera escalonada para cumplir con las limitaciones establecidas por la situación del SARS-COVID 19. Todas las personas inscritas recibirán una camiseta técnica conmemorativa del evento y entrarán dentro de numerosos sorteos. Para los que no puedan acudir a la cita de forma presencial pero quieran ayudar en la causa se ha abierto asimismo en la plataforma www.cronofinisher.com el Dorsal Cero, así como pueden hacer cualquier aportación en la cuenta ES87 0133 8694 2342 0000 1836.

Desde la Asociación Gaditana Yo me uno al Retto se espera poder dar un paso más en la investigación de esta enfermedad que afecta mayoritariamente a niñas (aunque en España hay cuatro varones afectados) y que aparece en torno al año y medio de vida haciendo que sufran un retroceso y una pérdida de las habilidades aprendidas, de la noche a la mañana, convirtiéndolos en pluridiscapacitados y dependientes de por vida. «Se trata de una mutación genética no hereditaria, que ocurre al azar, por lo que puede pasarle a cualquiera y que va a seguir pasando» afirma la entidad, quien destinará todos los fondos que se recauden en esta cita a Finrett, plataforma que gestiona diversos proyectos de investigación sobre el Síndrome de Rett.

Desde Yo me uno al Retto quieren agradecer el patrocinio a las empresas Intec-Heat y Refractarios Alfran, la colaboración del Ayuntamiento de Conil de la Frontera y la Comunidad de Propietarios de Roche, Obra Social la Caixa, Coca Cola, Radler Cruzcampo, Fisiocentro, El Curro Fruteria y muy especialmente a la organización de Cronofinisher que como empresa de Cronometraje y Organización de Eventos nos ha estado acompañando en esta aventura desde el primer momento. Así como la aportación de cada participante. Y, como no, siempre con el reconocimiento especial a todos los voluntarios y voluntarias que nos van echar una mano y que sin su ayuda anónima no se podría organizar nada de esto.

Inscribete y participa en https://cronofinisher.com/evento/v-carrera-de-rochepor-el-sindrome-de-rett/