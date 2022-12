La Carrera Popular San Silvestre Ciudad de Cádiz estrena este jueves formato y recorrido

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y con la colaboración del Club de Atletismo Ciudad de Cádiz, organiza este jueves 29 de diciembre la Carrera Popular San Silvestre Ciudad de Cádiz, que estrena formato y recorrido para despedir el año 2022.

La convocatoria ha sido acogida con entusiasmo por los gaditanos y las gaditanas y casi se ha alcanzado el cupo máximo de participantes, fijado en 1.500 corredores. Apenas han quedado unos 200 dorsales libres para disputar esta tradicional carrera navideña, que contará con un total de 1.276 atletas en liza.

El concejal de Deportes, José Ramón Páez, ha anunciado que la carrera “innovará respecto a ediciones anteriores”, incorporando nuevas propuestas para hacerla “más amena y divertida”. Así, se ha cambiado el recorrido respecto a otros años, de manera que partirá a las 18:00 horas de la glorieta de Cortadura (Residencia Militar) y discurrirá por todo el paseo Marítimo hasta las Puertas de Tierra y meta en la plaza de San Juan de Dios.

Entre otras novedades, habrá animaciones a lo largo del recorrido, una batucada, así como trofeos y premios, también para los disfraces más originales. Además, el edil ha señalado que habrá un cajón para atletas profesionales y otro cajón para atletas no profesionales.

Aunque la cuota de inscripción es gratuita, a la recogida de dorsales se requerirá a las personas participantes que colaboren con una aportación de alimentos enmarcada en una recogida solidaria que se repartirá posteriormente a través de organizaciones benéficas de la ciudad.

Sobre las normas generales de la carrera, el concejal de Deportes ha avanzado que se descalificará a todos aquellos o aquellas corredoras que no pasen por todos los controles existentes en la carrera, que no lleven el dorsal visible, que tengan un comportamiento antideportivo o que no respeten las indicaciones realizadas por la organización. Igualmente, no se permitirá el uso de bicicletas o motocicletas para acompañar a los participantes -salvo las que estén acreditadas por la organización- y tampoco se podrá participar con animales ni correr con carritos con menores.

Finalmente, Páez ha animado a participar en esta prueba lúdica y deportiva, a la que se ha referido como uno de los eventos más esperados de estas fechas.