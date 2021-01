El Carnaval sigue de moda

El Carnaval, pese su cancelación este año a causa de la epidemia, sigue de moda. Continúan apareciendo distintas maneras de venderlo, de interpretarlo, de consumirlo. Y en eso anda la firma de ropa Sempiterno Collection Carnaval, creada en San Roque por tres socios. Uno de ellos, Juan Carlos Gil, cuenta que se trata de un proyecto “nacido de la mano de los autores, vinculados a esta idea como no podía ser de otra forma. Sin el consentimiento de ellos no queríamos hacer nada”. La línea de ropa “busca el vínculo entre los mejores autores del Carnaval de Cádiz y los aficionados. Sempiterno significa que dudará siempre, que no tiene fin, y eso es precisamente el Carnaval de Cádiz, siempre existirá”.

En la parte frontal de las prendas figura el logo de la empresa y en la espalda una frase significativa de la trayectoria de un buen número de copleros, elegidas por ellos mismos o sus herederos. Desde “Creo en la vida eterna de los Carnavales” de Juan Carlos Aragón hasta “Loquito por verte a mi vera, cariñito mío”, del 'Sheriff', pasando por “Benditos sean los que llenan de esperanza, cada rincón, cada escalón de mi Carranza”, de Manolo Santander. Además de estos autores participan en el proyecto Antonio Martín, los hermanos 'Carapapa', Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', Germán Rendón, Jonatan Pérez Ginel y Kike 'Remolino' en comparsas; y 'El Canijo' y Vera Luque en chirigotas. “Se acaban de unir a la marca autores como el 'Piru' y el 'Tomate' en comparsas y el 'Yuyu' en chirigotas, cuyas colecciones salen próximamente”, especifican desde la empresa.

“Llegamos a todos los aficionados del carnaval a través de las frases más memorables de estos autores que nos han regalado en sus repertorios, en la creación de todas sus obras, las cuales se lucen en una línea de moda muy sencilla y elegante ropa la cual predomina la calidad de la prenda”, apuntan. La colección de ropa la componen cuatro líneas de mujer y hombre que están a la venta, “con muy buena acogida”, desde diciembre.

La empresa opera desde su web sempiternocollection.com, estando presente además en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, además de tener canal propio en Youtube donde cantan coplas destacados componentes de agrupaciones también unidos a la causa.