El Carnaval 2019 espera aún los nombres de varios grupos punteros

Se acerca el final del verano y las agrupaciones toman posiciones para el inicio de los ensayos, de cara a un Carnaval 2019 que el calendario traerá más bien tarde y separado de la Navidad. Por el momento, no todos los grupos punteros han anunciado sus nombres. Siguiendo el orden de clasificación del COAC 2019, en comparsas sí se conoce cómo se llamará el primer premio, la de Juan Carlos Aragón, que en 2018 fue 'Los mafiosos'. Será 'La gaditaníssima'. Las otras dos finalistas que concursarán (la otra, la de Tino Tovar, se tomará un descanso), no han anunciado sus proyectos; ni la dirigida por Subiela, 'Los prisioneros', ni la de Martínez Ares, este año 'El perro andalú'. De las semifinalistas se sabe que 'Los campaneros' de Kike 'Remolino' será 'La luz de Cádiz', 'Los zincalé' cambia a 'La manada', la sevilla de Alcalá y Tocina que fue 'Pueblo llano' se llamará 'A base de palos' y 'Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos', de Iván Romero y Nono Galán, pasa a ser '¿Te lo cuento o te lo canto?'. Queda por conocerse el nombre de la comparsa de los Carapapa, tras ser 'Los ángeles de la guarda' en este 2018. Germán García Rendón proyecta 'OzBDC' y la de Pepito Martínez será 'Músicos sin fronteras'. Asimismo, Fran Quintana escribirá para 'Los buscadores'. Fran Sevilla Pecci escribirá para El Puerto 'La Santamaría', junto a Vicente Esquerdo en la música.

En chirigotas, con la mala noticia de la ausencias de El Sheriff, El Canijo y Vera Luque, las dos únicas finalistas que repetirán en el próximo COAC, las de Selu y Cascana, no han dado a conocer sus nombres. Tampoco lo han hecho la de Manolo Santander y la sevillana que fue 'Una corrida en tu cara'. Sí lo ha hecho la gaditana del 'Taca', que después de sacar 'Este año nos veréis en el altar' será 'Este año ya me toca a mí'. La del Bizcocho toma el nombre de 'Jarabe de palo', 'Las del convento de Santa María 'La Yerbabuena' serán 'Los Yayoflautas' y 'Los sirenitas', de los Molina, 'Lo nuestro se fue a pique cuando te toqué la de Ubrique (Los morosos). Por su parte, José Miguel Choza anuncia 'Los cabroníssimos', Ramón Peñalver 'Hospital General San Gangui' y Pepe Fierro y El Noly 'Los fantasmibiris mamarrachibiris del templo de las coplibiris'. La que fue 'Las pinchapelotas' se llamará 'La patrulla canina' y 'Los que se meten en toas las conversaciones', de José Mari Barranco, pasa a ser 'El puente de La Pepa'. La sevillana de Alvarado 'Los crazys de los 40' aún no tiene nombre oficial. En contraposición a las ausencias habrá destacadas novedades: Juan Carlos Aragón con 'El Chele Vara', Iván Romero y David Carapapa con 'Las cosas del destino', El Love y Kike 'Remolino' con 'Los cachito pan' y Manolín Gálvez y Paco Rosado con 'Los chirigotiflaúticos'.

En cuanto a los coros no hay nombre oficial para los de Pastrana, Procopio, Los Estudiantes y Julio Pardo. Sí los dieron a conocer 'Los Niños' con Nandi Migueles', que sacarán 'Ópera Cádiz'; Paco Martínez Mora, que prepara 'El tango se escribe con tiza'; el de Quico Zamora, 'Cádiz desde el cielo'; y el de José Manuel Valdés, 'Seguimos tus pasos, Cádiz'. El nuevo coro formado con la mayoría del grupo de 'Los chimenea', compuesto por David Fernández y José Manuel Pedrosa, ha elegido el nombre de 'Los del patio'. Cabe recordar que no saldrán ni los de Luis Rivero ni Lucía Pardo, pero regresa Manolo Guimerá. Y en cuartetos, ni Morera ni Gago ni Los Niños han publicitado sus proyectos. No sale el de Javi Aguilera y Ángel Piulestán y Antonio Rivas prepara uno con El Popo entre sus componentes.