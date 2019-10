Calor en la Noche alerta de un fraude por pedir dinero en su nombre

La picaresca para conseguir dinero a costa de la solidaridad lleva a ciertas personas a buscar todas las tretas posibles para intentar engañar a las personas que tienen un buen corazón. La asociación Calor en la Noche, que se dedica a la atención de las personas sin hogar ofreciéndoles el desayuno en su sede y atención en la propia calle, ha alertado a través de sus redes sociales de un fraude que se está produciendo en su nombre al haber detectado a personas que dicen que están recaudando fondos para esta entidad a cambio de un bolígrafo.

El mensaje lanzado por esta organización de la obra social de La Salle Cádiz a través de su muro de Facebook asegura que "no vedemos bolígrafos ni pedimos dinero por las calles. Todas las acciones solidarias que realizamos son siempre publicadas e informadas en nuestras redes sociales". Un aviso con el que piden a sus miembros y a sus colaboradores que "no se dejen engañar" por estas burdas argucias que ya se han repetido en muchas ocasiones con multitud de asociaciones de distintos ámbitos.

Este medio se ha puesto en contacto con la presidenta de Calor en la Noche, María de la Palma Mení, que ha confirmado esta desagradable situación para una asociación que tiene un amplio reconocimiento por la labor tan importante que está realizando con los sintechos. Mení ha señalado que "nos han comentado que estaban pidiendo dinero a cambio de bolígrafos a nombre de nuestra asociación. Luego, también nos han dicho que estaban pidiendo dinero en la puerta de un supermercado a nuestro nombre".

Mení ha destacado que la entidad ha localizado que el lugar en el que se ha producido este hecho reprochable ha sido en la puerta de un supermercado situado en la zona de Varela. La responsable de esta entidad ha afirmado que "estamos haciendo indagaciones" para conocer si esta práctica solo se queda en un hecho aislado o está mucho más extendida, aunque "de momento" no va a presentar denuncia por este suceso.

La presidenta de Calor en la Noche ha recalcado que "jamás hemos pedido dinero con estas prácticas y nunca lo vamos a pedir". Asimismo, ha aseverado que "nos parece muy feo que se use el nombre de la asociación, sea el motivo que sea".

Ante esto, ha remarcado que "jamás vamos a pedir dinero usando esta fórmula y si tenemos que pedirlo lo haremos debidamente identificados e informaremos de ello de antemano. Siempre hemos sido muy transparentes".

Por todo ello, Mení ha pedido a sus colaboradores que "no den dinero" a las personas que están llevando a cabo estas prácticas para recaudarlo, ya que "a nosotros no nos va a llegar". "Nosotros no somos los que estamos detrás de esta iniciativa", ha finalizado.