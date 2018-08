Cádiz suma casi 2.000 accidentes de tráfico con víctimas en cinco años

No obstante, aclaran desde la Asociación Ciclista gaditana que no se trata de un estudio que persiga criminalizar el uso del vehículo en sí, sino reducir "el abuso del coche -y otros vehículos- mientras existan tantas externalidades negativas". Creen que, al ser Cádiz una ciudad con espacios reducidos, se deben aprovechar de manera más eficiente los lugares donde se desarrolla la vida, dotando al peatón y a la bicicleta de un espacio privilegiado.

Atención a los datos, que no se deben 'normalizar'

Así lo asegura Fernando Ruiz, uno de los responsables de la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz. "No estamos en contra del coche", decía a este Diario, "sino en contra de sus externalidades negativas". En ese sentido, propone que los números sobre accidentados no se "normalicen", sino que sirvan para realizar una comparativa entre coche -o cualquier otro vehículo motorizado- y bicicleta. Cree que aún hay casos donde los vehículos motorizados son necesarios, como por ejemplo el de proveer a comercios de suministros o el de facilitar desplazamientos a personas con discapacidad. Pero en el resto de situaciones, desde la Asamblea Ciclista gaditana se pretende concienciar de la practicidad de la bicicleta. Un trabajo que, según Fernando, no será efectivo hasta que Cádiz no sea 100 por 100 ciclista.