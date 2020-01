Cádiz ya aspira a meterse en el grupo de los grandes. Tiene suelo, tiene muy buenos tráficos de graneles y de cruceros pero le falta afianzar su futuro en lo concerniente a los movimientos de contenedores en una nueva terminal que aún espera su puesta en funcionamiento.Pero para su puesta en valor, el puerto de Cádiz necesita no sólo una voluntad firme como la ya expresada por su presidenta, Teófila Martínez, de no querer dejar para mañana todo lo que hoy pueda hacer, sino un apoyo institucional que le debe llegar desde el resto de administraciones, tanto la local, como la regional o la nacional, en forma de facilidades para poder poner en marcha su primer tren tanto para La Cabezuela como para la nueva terminal de carga levantada sobre las cenizas de la antigua Planta Delta del Muelle gaditano.Así, hace muy pocos días, la ex alcaldesa marchaba a Madrid para reunirse con el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo, encuentro del que salió a relucir la posibilidad de que el nuevo tren de la dársena de Puerto Real dé su primer pitido a finales del verano que viene.