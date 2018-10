Cádiz revisará otra vez este año el valor catastral de los inmuebles

Cádiz se encuentra incluida en la relación de los 1.777 municipios que van a actualizar sus valores catastrales. El Ministerio de Hacienda publicó el sábado la lista de los ayuntamientos que se van a ver afectados, que el Estado calcula que puede alcanzar una disminución media global de un 2%. No obstante, en la capital gaditana las últimas actualizaciones han ido al alza y lo que ha hecho el equipo de gobierno actual ha sido reducir el coeficiente que se aplica a nivel local para calcular el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Hay que tener en cuenta que una cosa es el valor catastral, que es precisamente el precio que a ojos públicos se le pone a un inmueble, y otra es que en función de ese valor se aplica un porcentaje para calcular el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cobran todos los ayuntamientos

Así, por ejemplo el año pasado se le aplicó a Cádiz un coeficiente del 1,05, es decir, un incremento del 5%. Para que esto no tuviera un efecto en el recibo que se pasa a los ciudadanos, el Ayuntamiento de Cádiz bajó para este año 2018 el coeficiente a aplicar a nivel municipal del 0,8 al 0,762%.

El Ministerio de Hacienda todavía no ha dado a conocer los nuevos coeficientes, algo que no sucederá hasta que no estén listos los Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, fuentes del equipo de gobierno ya han anunciado que en principio tienen previsto reducir de nuevo el tipo impositivo para enjugar la subida catastral. Al final el consistorio sigue recibiendo el mismo importe.

Con la medida ministerial, ya aplicada en los últimos años, se pretende conseguir el establecimiento de valores catastrales más homogéneos respecto del 50% del mercado inmobiliario en el conjunto del territorio nacional.

La capital gaditana no es el único sitio donde se va a proceder a esta revisión del catastro, ya que también se va a llevar a cabo en La Línea, Sanlúcar y San Fernando.