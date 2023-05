Cádiz (casi) se queda sin perros: pierde la mitad de los canes registrados en un año

Los perros crean pasiones en Cádiz. Casi tanto como un equipo de fútbol o una agrupación carnavalesca. Es difícil encontrar un punto intermedio entre quienes lamentan el uso de espacios urbanos por parte de estos animales y quienes consideran que se les debe dar libertad sin limitaciones.

Lo cierto es que en Cádiz hay muchos perros, tanto para el reducido término urbano en el que se vive, como para una población que apenas pasa de los 113.000 vecinos.

No solo se ve en la calle, con un perro paseando con su dueño cada pocos metros, sino también en la proliferación de tiendas para animales (donde los canes son los reyes) y la apertura de clínicas veterinarias. E incluso, se ve en la llega de un nuevo nicho de empleo: el de paseadores de perros. Como si estuviesemos en Nueva York.

En los últimos años, cuando se actualizaban los datos de los animales domésticos censados en la ciudad, controlados a través del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), la cifra final sorprendía por su elevado número: 16.112 perros en 2016, 25.658 en 2019... 28.312 el pasado. Un número imparable, hasta el punto de que cada cuatro vecinos convivía un can en la ciudad.

Sin embargo, la última cifra aportada por este registro autonómico, correspondiente a 2023, aporta una sorpresa: el censo no solo no ha ido en aumento si no que se ha producido una caída estrepitosa.

Así, el RAIA cuenta ahora con 13.742 perros censados en la capital, lo que supone un descenso de más de la mitad de estos animales en apenas un año.

¿Qué ha pasado? ¿Se ha producido una huida masiva de perros de la ciudad (mayor que la de humanos, que supone un descenso anual de un millar de personas)? ¿Ha habido una mortandad desconocida?Desde el Colegio Oficial de Veterinarios su presidenta, Cristina Velasco, relativiza la gravedad de esta caída de la población canina.

En este sentido, indica a este diario que en los últimos meses se ha realizado un trabajo de actualización del censo, a modo de limpieza. "Llevábamos mucho tiempo sin que se diesen de baja muchos de estos animales, y tampoco teníamos capacidad, por su elevado número, para cerciorarnos si todos estaban vivos".

De esta forma se ha puesto como tope los 20 años de vida para eliminar del censo a los perros sobre los que no hay una certeza de que estén vivos, sobre todo porque la gran mayoría de los dueños no acostumbran a darlos de baja en este registro.

En este sentido, desde la propia Junta se especifica que "no se incluyen en los datos estadísticos los animales de más de 15 años que no consten que se hayan vacunado de rabia en los últimos dos años".

El número es, en todo caso, alto. Hay un perro por cada 11 habitantes en la ciudad. La propia presidenta del Colegio de Veterinarios considera que es una cifra muy alta para la ciudad, aunque el dato haya caído a la mitad.

Y el número es, también, relativo: además de los que no se hayan dado de baja, también están los animales domésticos que no se han registrado oficialmente. "Durante la pandemia y durante la crisis económica, muchos propietarios dejaron de ir al veterinario", rompiendo de esta forma el control estadístico que tiene la administración gracias a los chip que se deben implantar a los perros.

Una falta de atención sanitaria que evidentemente perjudica a estas mascotas, incrementando de esta forma el riesgo de sufrir graves enfermedades. Y, a la vez, dificulta el control de posibles epidemias o la propia localización de perros de razas peligrosas.

Los perros más peligrosos

En este caso, hay censados 465 perros potencialmente peligrosos, ganando los american staffordshire terrier con 184 ejemplares censados en la ciudad.

El Ayuntamiento de Cádiz no ha mantenido el convenio con el Colegio de Veterinarios, que permitía a esta organización el control de los canes en la ciudad.

Junto a los perros, la capital tiene registrados 4.566 gatos (1.400 menos que hace un años, por lo que también se ha producido una actualización) y 39 hurones, frente a los 78 de hace doce meses.