Cádiz, la ciudad preferida por los perros

Los perros gaditanos no deben estar celosos de los gatos, a los que la concejalía de Bienestar Animal atiende con especial mimo y plantea ahora la “señalización de sus colonias para dignificarlas”.

Desde hace años la administración municipal ha mostrado una especial predilección por los canes, cediéndoles para su uso y disfrute espacios urbanos con un especial significado histórico.

Al fin y al cabo en la ciudad están censados algo más de 25.000 perros. Una cifra más que elevada, teniendo en cuenta que el padrón de humanos se limita de a 115.000 vecinos. Es más. Hay más canes que gaditanos entre 0 y 20 años.

En la última etapa de gobierno del PP, el Ayuntamiento habilitó dos espacios urbanos relevantes para el uso y disfrute de los perros, y sus dueños.

Por una parte, cerró al resto de la ciudad una parte significativa del foso del Pelícano, en el frente de la muralla de Puerta de Tierra para dedicarlo al paseo y los juegos de los perros.

No es nada habitual que un equipamiento calificado como de Bien de Interés Cultural, y que medio siglo antes fue considerado como Monumento Nacional, acote parte de su histórico foso a este uso.

Lo cierto es que el Ayuntamiento, ni éste ni los anteriores, ha sabido aprovechar este referente de nuestra historia dándole un uso cultural y de ocio para el conjunto de los ciudadanos.

La zona en líneas generales siempre ha estado mal cuidada. Las actividades teatrales que se celebraron durante un verano se suspendieron ante la falta de higiene de un césped mal atendido y, durante buena parte del día, utilizado por los animales para correr y hacer sus necesidades.

Junto a ello, el resto del jardín tampoco tiene un aprovechamiento para la ciudad, faltando bancos, papeleras, buena iluminación y un firme cuidado. Sin contar que el tramo más cercano al lienzo de la muralla está ocupado desde hace años por varios sin techo, que sitúan allí sus tiendas de campaña.

La escalinata de acceso a este foso, y desde la que se puede llegar también a las estaciones de tren y autobuses interurbanos, está igualmente abandonada mientras que hay riesgo de desplome de un tramo de la balaustrada que da a la avenida de Bahía Blanca.

Ante esta desidia municipal, no es de extrañar que dedicar una buena porción de metros cuadrados de este suelo a los perros no cause extrañeza en la ciudad.

También en la etapa de gobierno del PP, y se ha mantenido con el gobierno de izquierdas desde 2015, se transformó el parque arqueológico de Varela en un parque para perros.

El espacio, vecino a la plaza donde se recuperaron los restos de una villa romana, se diseñó hace quince años como un museo al aire libre centrado fundamentalmente en la arqueología funeraria, exponiendo piezas originales o copias.

Junto a ellas a lo largo de los años se han ido exponiendo otros restos romanos de grandes dimensiones, ajenos al arte funerario.

Este propuesta con un evidente valor cultural y un claro potencial turístico en el caso de que se supiese vender de la forma adecuada al visitante, se ha anulado desde el momento en el que el parque se ha habilitado para el uso y disfrute de los perros.

La función didáctica y cultural de este parque, que en su momento le supuso a la ciudad una importante inversión económica, se ha diluido entre decenas de perros que, cada día, corren a sus anchas por los paseos (que cada vez están en peor estado) y los jardines, muchos de ellos siempre secos. Los días de calor una parte de estos canes aprovechan para refrescarse en la gran fuentes del parque.

Curiosamente, a escasos metros existe una zona de arbolado, con una extensión de unos 700 metros cuadrados, sin uso público y que se construyó a modo de muro verde entre el tráfico de la Avenida y la plaza de Varela, muy utilizada por los niños. Este espacio bien podría ser habilitado para el paseo de los perros e intentar recuperar de una vez por todas el parque arqueológico.