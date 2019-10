Cádiz acogerá este jueves unas jornadas sobre desigualdades sociales en salud

Cádiz acogerá este jueves la XIX Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud, organizada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP–A), el Grupo para la Investigación en Salud Pública de Cádiz y el Plan Local de Salud, con la colaboración de la Universidad de Cádiz, la Sociedad Española de Epidemiología y el Ayuntamiento de Cádiz. Esta cita, que se desarrollará en el Edificio Constitución de 1812 (antiguo Aulario La Bomba), también acogerá la celebración de la II Jornada sobre Acción Comunitaria para reducir las desigualdades sociales en salud.

El coordinador de la ADSP–A, Antonio Vergara, presentó este martes las jornadas en una rueda de prensa acompañado de Lola Martínez, secretaria de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y José Manuel Martínez Nieto, profesor de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UCA, miembros los tres del comité organizador de estas jornadas que, según indicaron, son participativas y están dirigidas a profesionales de múltiples sectores, movimientos sociales y toda la ciudadanía.

Este año, las jornadas están dedicadas a la salud emocional, porque "la desigualdad influye no solo en la salud física, sino también en la emocional", afirmó Lola Martínez, que haciendo referencia al lema de la jornada (+Comunidad–Desigualdad=+Salud emocional) señaló que "a más solidaridad en la comunidad, habrá menos desigualdad y más salud emocional". José Manuel Martínez añadió al respecto que "la enfermedad no es sólo una situación física, sino también cómo me encuentro y cómo afronto esa circunstancia".

Antonio Vergara detalló que las jornadas comenzarán con la presentación de un programa que se está desarrollando en Vallecas llamado La Escalera y que, según dijo, el objetivo es que se ponga en marcha en Cádiz como ya se hizo con el programa Bajemos a la calle –por el que se ayuda a salir de sus casas a personas mayores con problemas de movilidad– que se ha implantado en la capital gaditana tras conocerse la experiencia en Cataluña que se presentó en la edición del año pasado de estas jornadas. Tras la conferencia inaugural, habrá un debate.

Asimismo, se desarrollarán seis talleres: Salud comunitaria desde la atención primaria: ¿qué hacer y cómo?, a cargo de miembros del colectivo La Cabecera, de Granada; Acción comunitaria para mejorar la integración de las personas con trastornos mentales y sus familiares, que impartirá un representante de la Asociación de Familiares, Allegados y personas con Enfermedad Mental de Cádiz (Faem); Las mil caras del suicidio: perspectiva local y desigualdades, a cargo de un psicólogo del colectivo Papageno; Desigualdades que afectan a la salud mental y atención primaria, por el Colectivo Silesia, y La acción local en salud y el bienestar emocional, que impartirá un técnico de RELAS de Huelva.

Posteriormente, se presentarán un total de 20 comunicaciones y se proyectará el documental Los cuidados.

Cabe destacar que esta cita forma parte del seminario Desigualdades Sociales y Salud de la UCA, que aporta créditos a estudiantes de varias carreras y que, en opinión de Vergara, "le da un valor añadido a las jornadas".