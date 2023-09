Cádiz acoge desde este jueves el VIII Congreso Nacional de Hepatitis Víricas

La octava edición del Congreso Nacional de Hepatitis Víricas se celebra en Cádiz durante los días 28, 29 y 30 de septiembre, organizado por el Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas (GEHEP), perteneciente a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y tendrá lugar en el Hotel Cádiz Bahía.

La capital gaditana acoge a los principales investigadores y especialistas en hepatitis a nivel nacional. Según ha indicado la organización en una nota, el congreso se celebra con más de 150 participantes y con un tema central de máxima actualidad como es la eliminación del virus de la hepatitis C antes del año 2030, después de que en los últimos meses hayan sido numerosos los programas, tanto nacionales como autonómicos, elaborados para conseguir dicho objetivo.

La hepatitis C en un problema grave a nivel mundial por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios, ha recordado el Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas, que es la primera causa de cirrosis y cáncer de hígado en los países occidentales. No obstante, ha señalado que la eficacia de los tratamientos es muy elevada, aunque el principal inconveniente es la alta tasa de infradiagnóstico, ya que la mayoría de los infectados no lo saben.

En la Mesa Plenaria 1, que se celebrará el viernes, se abordarán la situación de los Planes de Eliminación del VHC en España, las utilidades de las nuevas tecnologías y el papel del farmacéutico. Otros temas principales que se tratarán durante estos días serán la hepatitis B y la Delta, epicentros de la Mesa Plenaria 2 fijada para el sábado.

Durante el congreso se presentarán numerosos pósteres y comunicaciones orales de distintos grupos de investigación españoles, habrá talleres formativos, mesas de debates y una sesión final sobre VIH e hígado. Tras el éxito de las últimas ediciones celebradas en Murcia y Cáceres, los encargados de la organización de la edición gaditana han sido los doctores Francisco Téllez y Carolina Freyre, ambos del Hospital Universitario de Puerto Real.