Cádiz, San Fernando y Jerez acogerán a los últimos 130 inmigrantes asistidos en Tarifa

En la galería de entrada al pabellón deportivo de La Marina, en tarifa, luce enmarcada una camiseta roja con el sugerente eslogan Tarifa, destino de tus sueños. Justo debajo, en una de esas casualidades que se acaban tornando en ironía, un centenar de mantas polares de la Cruz Roja permanecen apiladas desordenadamente a la espera de que los voluntarios de la agrupación local vengan a recogerlas.

Pasa media hora de las diez de la mañana y hace ya un buen rato que se repartió el desayuno para los últimos 130 migrantes del contingente de 471 personas que llegó a las costas de Tarifa el pasado viernes a bordo de 57 pateras. La Guardia Civil logró completar en la tarde de ayer los traslados desde el complejo deportivo tarifeño, habilitado para acogerles, hasta las diferentes comisarías de la provincia para completar los trámites de extranjería.

Los últimos que van a salir de Tarifa rumbo a San Fernando, Cádiz o Jerez acumulan tres noches durmiendo sobre colchonetas. Y eso se nota en sus rostros, que reflejan cansancio, pero también en las miradas, un tanto perdidas mientras llega su turno. Las pocas conversaciones que se producen son en francés y en un tono muy bajo. No es un susurro forzado por las autoridades que custodian el pabellón, sino una muestra más de la fatiga. No hay muestras de impaciencia, pero los migrantes han visto desfilar durante todo el fin de semana a otros grupos (primero, las mujeres y los menores), lo que acrecienta la sensación de una espera que parece no acabar nunca.

"Los estamos evacuando a las diferentes comisarías de la Policía Nacional para continuar con los trámites de extranjería. Hemos dado asistencia humanitaria de primer escalón: comida, ropa y colchones para dormir con el fin de que la estancia sea lo más liviana posible", detalla en la cancha Fernando López Rey, jefe de operaciones de la Comandancia de Algeciras. A primera hora de la mañana ya habían salido dieciséis y otros dos grupos, con una veintena de migrantes cada uno, permanecen formados y prevenidos a la espera de que las comisarías queden despejadas. Antes pasan por una de las mesas para dejar una serie de datos, una información básica. La mayoría, explican desde la Guardia Civil, proceden de Camerún y Costa de Marfil.

Los voluntarios de la Cruz Roja, que ayer ya habían concluido con sus funciones de apoyo a la Guardia Civil, vuelven al pabellón a mediodía para comenzar a recoger las últimas mantas y colchonetas. Durante el fin de semana su actividad ha sido continua con labores de asistencia social, traducciones e incluso algún traslado a centros sanitarios. Nada grave, alguna cefalea y mareos por el viaje.