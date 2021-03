COGITI Cádiz solicita el apoyo de toda la Provincia a su manifiesto ‘Cádiz Provincia Industrial’

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería por la rama Industrial y de Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Cádiz –COGITI Cádiz– hace un llamamiento a todos los ciudadanos de la provincia para que apoyen con su firma el manifiesto que la institución ha impulsado bajo el título Cádiz Provincia Industrial. COGITI Cádiz recuerda que el objetivo del documento es reivindicar a las industrias que permanecen, funcionan y dan trabajo a todos los gaditanos, destacando su fortaleza en los momentos difíciles, agradeciendo su apuesta continuada por una provincia que tiene unos extraordinarios profesionales. COGITI Cádiz pide el apoyo de las administraciones públicas, partidos políticos, colectivos sociales y de toda la sociedad civil.En este sentido, COGITI Cádiz, expresan su desacuerdo ante el hipotético cierre de la planta de Airbus de Puerto Real, esperando que la dirección de la multinacional reconsidere su postura. En este sentido, los ingenieros no comparten la afirmación realizada por el CEO de Airbus Operaciones, Michael Shöllhorn, que sostiene que “la planta de Puerto Real no era competitiva, no lo es actualmente y en el contexto que nos encontramos no lo va a ser”. Cogiti Cádiz recuerda que la planta de Puerto Real durante muchos años ha ofrecido los mejores números de todas las planta de la aeroespacial en Europa en lo que a absentismo laboral se refiere, por debajo del 3%, con record de días sin accidentes con baja y logrando la consecución de los objetivos en términos de coste, además de que en múltiples ocasiones ha sido felicitada y puesta como ejemplo por su eficacia, ambiente y desarrollo.Alertan los ingenieros que un supuesto cierre de Airbus Puerto Real produciría un duro golpe a la provincia y a la Bahía de Cádiz en concreto, y se sumaría a los otras empresas en los últimos meses: LTK, compañía logística que trabaja para Alestis, y que cerró de forma sorpresiva; o la cementera de Holcim en Jerez.Medidas que deberían tomarse COGITI Cádiz vuelve a recordar las medidas que proponen con el fin de poner freno a la desindustrialización de la provincia:–Análisis conjunto que conlleve a potenciar en la administración la ventanilla única y la simplificación de trámites.–Apoyo firme y decidido a la industria. Culminación de las infraestructuras necesarias para favorecer la logística que facilite la exportación, como el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, o convertir el aeropuerto de Jerez en base logística para el trasporte aéreo transatlántico Europa-América, creando un puente marítimo preferente con África que permita la exportación de productos de valor añadido a todo un continente en vías de desarrollo.–Que se apueste por la creación de polos industriales que ayude a la explotación de la Industria derivada de la Química o de la Naval, coordinando a los grupos de investigación de las distintas universidades y facilitando la localización de proyectos relacionados con la industria derivada de la economía azul.–Atraer la inversión en talento y no inversión que busque mano de obra barata para proyectos de poco valor añadido. Acuerdos de colaboración internacional para la implantación de proyectos internacionales relacionados con la economía azul. Concursos internacionales con ayudas y suelo para el desarrollo de los mismos con los PGOUs renovados con criterios de demanda en toda la provincia.–Creación de un movimiento industrial civil que determine las prioridades en las materias anteriores, sin sesgo político ni sindical, que represente un clamor popular en la provincia, siempre con argumentos como nuestra posición geoestratégica, talento, calidad de vida y cultura industrial de la provincia.“Desde COGITI Cádiz pedimos apoyo a toda la sociedad de la provincia, a todos los ciudadanos, para que firmen el manifiesto que hemos impulsado. Una forma de frenar la desindustrialización es apoyando con decisión a las empresas que se mantienen, que cada día abren sus puertas y en las que trabajan los gaditanos. Apoyando a nuestras empresas es como se conforma el clima adecuado para que nuevos proyectos puedan llegar”, concluyó Domingo Villero, decano de COGITI.