CCOO considera inadmisible el estado de la maquinaria del servicio de limpieza viaria de Cádiz

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Cádiz considera "inadmisible" que "por la incapacidad de desarrollar un proceso de licitación adecuadamente, la ciudad de Cádiz se encuentre con una maquinaria obsoleta, contaminante y más que amortizada desempeñando el servicio de limpieza viaria".

Desde este sindicato aseguran no entender "cómo se puede llegar a un atraso tan notorio y perjudicial en la adjudicación del servicio, el cuál debería de haberse producido hace ya cinco años. Dicho de otra forma, la contrata lleva un atraso de la mitad del tiempo por el que se acuerda el servicio".

En CCOO insisten en que "la cara más visible de esta nefasta gestión la encontramos en la maquinaria empleada en la actualidad". En palabras de la sección sindical en la empresa, "la flota está compuesta por una parte inferior significativamente a la maquinaria que se recogía en el pliego. No se ha invertido lo más mínimo en el mantenimiento de la misma, encontrándonos con camiones a los que les falta el suelo donde reposar los pies, asientos sin mullido, ruidos cada vez mayores, así como emisiones de gases descontroladas que comprometen la salud de los trabajadores".

Ante esta circunstancia, dicen que "no es de extrañar que la empresa haya sido sancionada por agentes de tráfico en varias ocasiones", y recuerdan al respecto la "famosa foto de un camión de los muebles con un cepo".

Lo que más crispa el ánimo de esta organización es "el elevadísimo coste que este servicio está suponiendo a la ciudadanía". De hecho, resalta que se trata del contrato más costoso que asume la ciudad.

"No comprendemos como de acuerdo con las Plicas presentadas por las empresas que optan a asumir el servicio poseen un desfase con respecto al coste del servicio actual de alrededor de 100.000 euros anuales, ofreciendo mayor número de jornadas y maquinaria, esta última más ecológica", indican desde CCOO, que afirman no entender tampoco "cómo el Ayuntamiento no exige un mínimo de inversión ante las elevadas costas que demanda la actual UTE para la realización del servicio, a pesar de encontrarse durante cinco años adicionales cobrando por un servicio plagado de deficiencias".

Por todo ello, creen necesario que "bien se produzca un reajuste con respecto al precio del servicio, dado que no se está llevando a cabo con la calidad de los medios empleados hace 15 años; bien que se le exija desde el área de Medio Ambiente una inversión adecuada para la asunción actual del servicio".