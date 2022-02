“Bruno es el Juanma de Cádiz”

Si buscamos un modelo de congreso político de un partido que lleva siete años en la oposición, lo normal es que el cónclave se celebre con cierta tensión, especialmente con las elecciones a la vuelta de la esquina, con mucho debate y pocos vítores.

Sin embargo, el congreso local que el PP celebró este sábado en la Casa de Iberoamérica rompió los moldes preestablecidos. Acabó sin votación para la elección de la presidenta de la formación, simplemente porque ésta, Mercedes Colombo, fue elegida por aclamación para un segundo mandato.

A la vez, las cerca de cuatro horas de reunión fue un compendio de agradecimientos, recordatorios y elogios hacía los compañeros. Compañeros reconvertidos en “mi hermano, mi hermana, mi hermana mayor, mi amigo, mi amiga...”. Todos mostrando a un partido unido hasta la médula. Como si hubieran ganado las elecciones.

Lo cierto es que los discursos que llenaron la mañana, además de las muestras de cariño de un grupo a priori compacto, también trasladaron dos cuestiones: una, optimismo y otra, más relevante, las ganas de ganar las próximas elecciones municipales, a celebrar en mayo de 2023, y descabalgar del poder a José María González.

Para Mercedes Colombo, el gobierno de izquierdas “está viviendo de la herencia del PP, pero si esto no se gestiona se acaba”, destacando las “promesas incumplidas” relacionadas con el empleo, la vivienda, el aprovechamiento de la cultura y el patrimonio, la industria, el turismo e incluso el legado dejado de la relación con Iberoamérica. “No pararemos hasta que Cádiz tenga a los gobernantes que merece”. Que entienden que son ellos.

Dispuestos a recuperar el poder que perdieron en 2015, todos coincidieron en la necesidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, “aquellas que ignora el gobierno del Kichi”, aprovechando para ello la experiencia acumulada por muchos militantes y las ganas de trabajo de los más jóvenes. Experiencia que ocupó parte del congreso, pues éste se convirtió también en una defensa de todo lo conseguido durante los veinte años de gobierno de Teófila Martínez. La ex alcaldesa, y actual presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, logró la mayor ovación de la jornada, con todos los congresistas e invitados puestos en pie. Se mostró satisfecha porque veía que el PP gaditano “está haciendo algo muy difícil que es mantener equipos equilibrados, que es donde se ve la fortaleza de un grupo. Veo a gente brava, curtidas en las dificultades. Durante veinte años, ofrecimos futuro y presente y ahora tenemos que volver a hacerlo”.

Aunque se habló de elecciones, de perspectivas de triunfo, no se habló, por lo menos en alto, de quién iba a encabezar la candidatura del PP en 2023.

Hasta que intervino el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, y soltó la frase: “Bruno (García) es el Juanma Moreno de Cádiz”.

El que fuera joven concejal con Teófila Martínez y ahora diputado regional y presidente provincial del PP en Cádiz, ya había recibido de los anteriores intervinientes elogios por su carácter y su capacidad de trabajo, pero la frase de Martín fue el espaldarazo más claro posible, sobre todo porque para los populares andaluces Juanma Moreno es, desde hace tres años, la figura más relevante, aquella que, como dijeron, supera las propias siglas del partido de cara al ciudadano.

Por si fuera poco Bruno García cerró el congreso con un discurso largo, emotivo, muy personal... y sin leer un papel.

¿Será usted candidato a la Alcaldía de Cádiz en 2023?, le pregunta este cronista terminado ya el acto. La sonrisa se vislumbra tras la mascarilla y el “no” sale con la misma fuerza que “ahora no estamos en eso, no es el momento”. Juanjo Ortiz, jefe del grupo municipal del PP, sale en su defensa y defiende también los tiempos. No saben incluso si los candidatos a los ayuntamientos se sabrán antes o después de las elecciones autonómicas. Pero los veteranos del PP asumen que un triunfo en Andalucía les dará alas en los municipios.