El Ayuntamiento asegura que las mejoras realizadas por Aguas de Cádiz han evitado inundaciones tras las últimas lluvias

La presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, ha destacado que "las mejoras realizadas por la empresa municipal en la red de saneamiento han evitado que se hayan producido importantes inundaciones durante las últimas fuertes lluvias de este fin de semana". El correcto funcionamiento hidráulico de la red de saneamiento ha evitado que reproduzcan en la ciudad las imágenes de inundaciones importantes en las calles de la capital "como sí ocurría hace unos años".

Fernández ha asegurado que "de no haber actuado Aguas de Cádiz en la mejora de la red de saneamiento", este episodio de fuertes precipitaciones hubiera sido suficiente para desbordar la capacidad de la red de alcantarillado y para que se anegaran, principalmente, calles del centro de Cádiz, sobre todo las aledañas a la Plaza de San Juan de Dios.

Según los datos recogidos en la estación meteorológica de Aguas de Cádiz, entre las 13.00 horas del día 23 y las 13.00 horas del día 24, en Cádiz capital se registraron 80 litros por metro cuadrado. Esta cifra se acerca sensiblemente a la lluvia correspondiente a un periodo de retorno de diez años para un intervalo de 24 horas. Es decir, episodios como éste tardan aproximadamente diez años en suceder. La lluvia se concentró principalmente entre las 13.00 horas y las 17.00 horas del día 23 y se pudo comprobar que el comportamiento de la red de saneamiento de Cádiz, comparado con otros episodios similares, ha mejorado sensiblemente.

Para la presidenta de Aguas de Cádiz "la ausencia de inundaciones importantes tras grandes aguaceros demuestra la buena planificación y la efectividad de las medidas que ha venido adoptando la empresa municipal para la mejora de la capacidad de evacuación de la red de saneamiento como las actuaciones llevadas a cabo por Aguas de Cádiz durante estos últimos años en la estación de bombeo de San Juan de Dios, el acondicionamiento y limpieza del colector que sube la calle San Juan de Dios hasta la estación de bombeo de La Mirandilla y el acondicionamiento de las galerías de San Félix, que desagua toda la cuenca de La Viña, y de la calle Guadalquivir, en la Barriada de La Paz. A esto hay que sumarle la continua labor de limpieza de las redes que realiza nuestra empresa municipal de agua para reducir el riesgo de inundaciones".

En esta ocasión, los problemas principales se han concentrado en la calle Ángel, en el barrio de La Viña, si bien se debieron al atasco producido en la calle de La Palma por la acumulación de toallitas higiénicas y la solidificación de jabón. Aun así, el problema de la calle Ángel quedó resuelto el mismo día 23 por la tarde. Además, se detectaron problemas de pequeña magnitud en el barrio de La Laguna y en las inmediaciones del Estadio Nuevo Mirandilla (de menor intensidad que en otras ocasiones) así como formación de charcos en algunos puntos de la ciudad por atoramiento de imbornales o sumideros debido al arrastre de hojas y sólidos, algo que puede ocurrir de forma habitual aun estando la red en buenas condiciones.

Cabe recordar que Aguas de Cádiz planifica la limpieza de al menos dos veces al año la totalidad de los aproximadamente 8.000 imbornales existentes en la ciudad y realiza campañas especiales en zonas problemáticas. De hecho, durante el mes de septiembre y octubre se ha llevado a cabo una limpieza de choque y control de la red en la zona centro de Cádiz. Se trata de tareas en aplicación del plan de mantenimiento y control de la red de saneamiento puesto que han de ser revisadas periódicamente para detectar injerencias y comprobar las propias conducciones en aspectos básicos del estado de conservación y de limpieza.

Esta buena planificación por parte Aguas de Cádiz ha permitido que durante 2021 se hayan limpiado 55.000 metros lineales de red de saneamiento (cuando antes se limpiaban al año entre 18.000 y 20.000 metros lineales) y que se hayan extraído más de 800 toneladas de lodos y residuos sólidos, sobe todo toallitas higiénicas.

Aun así, Aguas de Cádiz está trabajando en mejorar día a día la planificación de forma que se consigan mejores ratios, intensificando además los trabajos en aquellos lugares que necesiten una especial atención por sus características físicas.

Por último, Aguas de Cádiz insiste en la necesidad de no tirar al inodoro toallitas higiénicas, pañales de bebés, algodones, etc., puesto que no se diluyen en la red y producen atascos y roturas en las tuberías, bloqueos en las estaciones de bombeo y problemas en la estación depuradora de aguas.