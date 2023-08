El Ayuntamiento adecenta de urgencia los jardines del foso del Pelícano en Cádiz

El teniente alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha reaccionado con prontitud y diligencia a la denuncia de este periódico sobre el mal estado de los jardines de la Puerta de Tierra, el conocido como foso del pelícano, en un estado de abandono desde hace meses y que el verano, con la calor y la ausencia de lluvias, ha empeorado. En su cuenta de Twitter, el concejal gaditano ha asumido la crítica y ha activado un plan de choque inmediato que, puesto en marcha en la misma mañana de hoy, ha servido para al menos adecentar esta zona de la ciudad.

"Asumir y tener autocrítica es una de las cosas que me han enseñado desde pequeñito…. Este lugar no puede estar descuidado… No es fácil controlar que todo absolutamente todo esté bien. Se asume la crítica y se arregla", ha escrito en su cuenta de Twitter José Carlos Teruel, que acompaña su publicación con varias fotos de los operarios de Parques y Jardines adecentando la zona.

Un par de horas después, Teruel ha vuelto a la red social con varias fotos del foso con los jardines limpios y muy mejorados y con una única frase. "Vaya cambio!!!".

"A la espera de que se abra el centro de interpretación de la muralla, previsto en el Torreón y que el anterior gobierno local dejó pendiente de inaugurar, aún hay mucho por hacer en este conjunto con un coste que se presupone muy elevado: restauración interior de las bóvedas, arreglo de los lienzos de la muralla, reparación del paseo superior y una nueva definición de los usos del que debería de ser uno de los equipamientos culturales de referencia para Cádiz", se escribía ayer en este periódico.

Y continuaba: "Mientras se espera la planificación que para esta fortificación pueda tener el nuevo gobierno de Bruno García, hay actuaciones en el recinto que no necesitan de grandes inversiones si no que se pueden hacer ya con los medios municipales actuales. Actuaciones que mejorarían la imagen de dejación que hoy ofrece este equipamiento, para vergüenza de la ciudad".

Cabe recordar que esta zona de la ciudad ejerce de puerta de entrada al casco histórico de la ciudad y es actualmente muy frecuentado por los numerosos turistas que pasan de una zona a otra de la capital gaditana. Además, estos jardines son una puerta de acceso y salida a la parte trasera de la estación de ferrocarril, con lo que también se convierten en ocasiones en el primer escaparate de Cádiz al alcance de sus visitantes.