El Ayuntamiento de Cádiz pondrá en marcha un programa para reducir la brecha digital de personas mayores

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Plan Local de Salud, va a poner en marcha de forma inminente el programa 'Inclusión digital de mayores, Mayor Salud', el cual persigue romper la brecha digital que afecta a numerosas personas mayores. Para el desarrollo de esta iniciativa se han adquirido 70 tablets que servirán para desarrollar sesiones de capacitación digital que se impartirán con la colaboración de Cruz Roja.

La concejala de Salud, Eva Tubío, ha explicado que "la brecha digital se ha convertido en un programa de primer orden para las personas mayores, muchas de las cuales no tienen la formación ni los medios suficientes para hacer un uso correcto de estas tecnologías", con lo que "pedir cita médica, realizar gestiones bancarias, comprar por Internet, buscar información, leer prensa digital, mantener comunicación con seres queridos o sencillamente estar presente en las redes sociales es, a menudo, un deseo no satisfecho de muchos de nuestros mayores por no contar con la capacitación digital necesaria”.

"La inclusión digital es inclusión social", ha aseverado la concejala, que sostiene que el hecho de que las personas mayores puedan hacer uso de las herramientas digitales "les facilitará su día a día, mejorará sus relaciones sociales, redundará en salud y les ayudará a llevar una vida más plena". Al hilo de ello, ha considerado que las entidades bancarias "tienen la obligación de adaptarse también y tomar medidas que respeten y respondan al necesario proceso de formación y capacitación digital de las personas mayores".

Según ha explicado, la idea es llevar a cabo este programa aprovechando un recurso que tiene ya para tal fin Cruz Roja en la ciudad. Así, el Ayuntamiento ofrecería, inicialmente para un año, una tablet a personas solas o unidades de convivencia formadas exclusivamente por mayores de 55 años, con el requisito de que dispongan de conexión a Internet en el momento de la entrega de la tablet, y con el compromiso de asistir a las sesiones presenciales de capacitación digital de Cruz Roja. Al respecto, ha puntualizado que, en los casos de personas con movilidad reducida, estas sesiones podrán impartirse en los domicilios de los beneficiarios.