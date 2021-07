El Ayuntamiento de Cádiz concede subvenciones a 48 entidades sin ánimo de lucro

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves la resolución provisional de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro, para el año 2021, en materia de Bienestar Social y del Mayor, para el desarrollo de actividades, actuaciones o proyectos para la ejecución de programas preventivos y programas de intervención directa en el ámbito sociosanitario y socioeducativo, que se realicen con población vulnerable y se basen en razones de tipo social, cultural, económico, humanitario y de igualdad de oportunidades.

Se han presentado un total de 61 solicitudes, de las cuales una se presentó fuera de plazo y 12 solicitudes han sido excluidas por diferentes motivos, como defecto no subsanado o no subsanable, renuncia o no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de derecho público.

Las 48 restantes han sido presentadas en plazo y admitidas, y 37 son para la línea 1, es decir, para proyectos y cuenta con una dotación económica de 365.000 euros, mientras que las 11 restantes se integran en la línea 2, dirigida a los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la asociación con un importe total de 100.000 euros. En total, esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 465.000 euros.

La resolución provisional será notificada a los interesados mediante su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cádiz, según lo previsto en el artículo 24.4 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Otro asunto que se ha abordado hoy ha sido la aprobación de las bases de la VI edición del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad Jesús Gargallo, que tiene como objeto recompensar a personas o entidades legalmente constituidas, de carácter público o privado, que se hayan distinguido por ejercer una actividad centrada en la defensa de los derechos humanos, políticas de igualdad y, en general, acciones civiles, sociales y laborales conducentes a realzar la dignidad de colectivos desfavorecidos.

Este premio, que responde a un acuerdo plenario, está dotado con 6.000 euros. Las entidades o personas podrán proponer a otras para la obtención del Premio o proponerse a sí mismas como candidatas. El período de presentación de solicitudes de candidaturas comenzará el 1 de octubre y finalizará el 31 de octubre de 2021. Las candidaturas deberán formalizarse mediante solicitud y deberán ir dirigidas a la Delegación de Presidencia del Ayuntamiento de Cádiz y presentarse en el Registro General del Ayuntamiento.

El estudio de las propuestas será encomendado a los miembros de un jurado. El jurado estará compuesto por el alcalde de Cádiz o persona en quien delegue, un representante de una entidad cuya actividad esté dirigida a la defensa activa de los Derechos Humanos, un representante de la Coordinadora Provincial de ONG's para el Desarrollo, un representante de una Asociación integrada en el Consejo Local de Cooperación Internacional, y un representante de una Asociación del ámbito de las políticas de igualdad de género. Y el secretario del jurado el secretario general del Ayuntamiento de Cádiz o funcionario en quien delegue. El jurado se constituirá y emitirá su veredicto antes del 31 de diciembre 2021.

También se ha dado luz verde al documento que contiene las normas de uso y convivencia de espacios patrimoniales de uso compartido. El limitado número de espacios patrimoniales disponibles para su cesión, enajenación o arrendamiento contrasta con el elevado número de solicitudes para la cesión de los mismos por entidades sociales, culturales y/o deportivas. Así, en virtud de lo dispuesto por el artículo 17.2 de la vigente Ordenanza Reguladora de la Cesión temporal de Locales Municipales del Ayuntamiento de Cádiz se ha elaborado este documento marco, ya que en ese artículo se especifica que en el caso de que el uso del local estuviese compartido por más de una asociación o entidad, el Ayuntamiento elaborará y aprobará unas normas de convivencia y uso.

Igualmente, se han aprobado las bases por las que se regirán las concesiones de autorizaciones para venta ambulante en el día de la Patrona (7 de octubre) y de venta de castañas asadas en nuestra ciudad.

Así, se concederán 15 licencias para la venta de frutos secos y caramelos (en carrito) debidamente envasados. Las solicitudes se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Cádiz o se podrán recoger en el Negociado de Venta Ambulante, sito en la calle Francisco García de Sola, 12–14, pudiendo ser solicitado el modelo en la dirección de correo electrónico: venta.ambulante@cadiz.es

Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se presentarán cumplimentadas en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 8,30 a 13,30 de lunes a viernes, previa petición de cita en el teléfono 956 241072 si es de forma presencial, mediante registros electrónicos de la forma prevista en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o mediante correo certificado dirigido al Registro General del Ayuntamiento de Cádiz del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021.

Finalizado el plazo de presentación, y siempre que haya vacantes, podrán concederse autorizaciones hasta cubrirse todas las plazas, o se publique la lista definitiva en el tablón de anuncios de esta Delegación. El plazo para realizar reclamaciones es de 3 días hábiles, del 13 al 15 de septiembre de 2021.

Y la adjudicación de las autorizaciones se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios de baremación: Haber ejercido como vendedor ambulante durante el último año (0,2 puntos por mes), con un máximo 2,40 puntos; y haber ejercido como vendedor ambulante en los últimos 5 años, en la misma actividad comercial y tipo de productos objeto de la autorización municipal de venta (0,5 puntos por año), con un máximo de 2,5 puntos. En caso de paridad en la puntuación, se valorará: familiares de primer grado que sean menores de edad, que convivan en el domicilio familiar y dependan económicamente del titular de la autorización: 0,2 por persona, hasta un máximo de 1 punto (se acreditará con Padrón Municipal); en caso de continuar la igualdad de puntos se decidirá por la fecha y hora de presentación, por cualquiera de los medios previstos legalmente. La documentación objeto de baremo debe ser presentada junto con la solicitud en plazo y forma.

Asimismo, se concederán 8 autorizaciones para la venta de castañas asadas con las siguientes ubicaciones: Plaza de la Catedral, plaza de La Libertad, plaza de San Antonio, plaza de Mina, avenida Ana de Viya, plaza de las Tortugas, plaza San Mateo y calle Trille, esquina con la avenida de la Sanidad Pública. El periodo de concesión será del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

Las solicitudes se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Cádiz y se podrán recoger también en el Negociado de Venta Ambulante, pudiendo ser solicitado el modelo en la dirección de correo electrónico: venta.ambulante@cadiz.es

Las solicitudes, junto con la documentación, se presentarán cumplimentadas en el Registro General del Ayuntamiento, mediante registros electrónicos o correo certificado dirigido al Registro General del Ayuntamiento de Cádiz del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021. Finalizado el plazo de presentación, y siempre que haya vacantes, podrán concederse autorizaciones hasta cubrirse todas las plazas, o se publique la lista definitiva en el tablón de anuncios de esta Delegación. El plazo para realizar reclamaciones es de 3 días hábiles, del 20 al 22 de septiembre de 2021.

La adjudicación de autorizaciones se realizará teniendo en cuenta los mismos criterios de baremación anteriormente citados.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la suscripción de un convenio con la asociación La Mar de Verde, Huertos Urbanos de Cádiz, para posibilitar su integración a la Red Solidaria de Voluntariado Social. Cabe señalar que esta asociación está dedicada a impulsar proyectos innovadores de economía social y solidaria vinculados a la agricultura urbana, que promuevan la inclusión social y laboral de sectores de población en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado 220 ayudas de emergencia social por un total de 96.327,57 euros, 9 ayudas económicas familiares por un importe de 3.037 euros, 7 ayudas para el pago de recibos de agua por un total de 511,31 euros, 15 ayudas para el pago de recibos de luz por un importe de 706,25 euros, un alta en el servicio de ayuda a domicilio, dos bonificaciones para pensionistas para el pago de recibos de agua y 5 para pago de luz, seis nuevas altas en el programa de cobertura energética anual y 2 suministros mínimo vital de agua.