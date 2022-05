La Autoridad Portuaria quiere el suelo de Delphi como almacén logístico

La Plataforma Vecinal del Río San Pedro mantuvo un encuentro con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, para conocer el uso que la APBC daría a los terrenos de la antigua Delphi en caso de que finalmente se hiciese con ellos. “Desde la Plataforma hemos apostado siempre por una utilidad industrial y tecnológica que promueva el desarrollo de la economía de la Bahía y que sea generadora de empleo, respetando el medio ambiente y la salud de los vecinos”, manifiesta el colectivo.

En reiteradas ocasiones, la representación de los vecinos residentes en la barriada Río San Pedro, mostraron su preocupación porque “el problema de contaminación que producen las descargas de graneles en La Cabezuela, se traslade también a estos terrenos, aún más cerca de la barriada”.

Tras el encuentro, los vecinos dijeron haber sacado como conclusión que la presidenta de la Autoridad Portuaria ve los terrenos de Delphi como una ampliación de las capacidades del Puerto en la Cabezuela. “Teófila Martínez nos confirmó que no serían solo para usos de graneles y que, actualmente, las necesidades en este aspecto estarían cubiertas. Sí se destinarían a almacenes logísticos de distintos materiales, tanto de importación como para la exportación, aprovechando la nueva red ferroviaria que permitiría al Puerto acceder a las líneas logísticas de España y Europa”.

También insistió Martínez durante el encuentro, según relatan los vecinos, en que los terrenos de Delphi deberían estar incluidos en el proyecto ‘Lógica’ (antigua Aletas), que permitiría dotar a la Bahía de un centro logístico.

Los vecinos se mostraron sorprendidos de que la APBC no haya desmentido las muchas informaciones referentes a que el uso de los suelos estaría relacionado con la manipulación de graneles. “Ante esta observación la presidenta nos dijo que había hablado con la alcaldesa de Puerto Real y le había comentado cuales son las intenciones, que no son otras que las recogidas en la DUE, y que la alcaldesa votó a favor en un consejo de administración del Puerto”, dicen los vecinos.

Tras el encuentro, la plataforma también sacó en claro que, actualmente, la APBC está a la espera de que el ministerio dé respuesta a la reclamación del Cádiz CF, actual propietario de los terrenos, y que existe el riesgo de paralización del proceso al poderse ver judicializado o pendiente de un justiprecio que compense a la entidad deportiva, en caso de que se rechace el recurso.

La Plataforma Vecinal Río San Pedro lleva ya algunos años preocupada por la “contaminación y los efectos nocivos sobre la salud” de los vecinos de la Bahía, que viene “generando el sistema abierto de descargas de graneles en el Puerto”.

Para buscar soluciones viene manteniendo encuentros con la Autoridad Portuaria, que han provocado actuaciones para minimizar el impacto de las descargas con medidores, pantallas de protección y nebulizadores.

“Hemos valorado estas medidas como positivas, pero después de recordar que llevamos muchos años sufriendo las consecuencias negativas para la salud, hemos de seguir considerándolas como insuficientes y creemos que demuestran que no hay una intención decidida de resolver definitivamente el problema, ya que no se pueden poner barreras al viento, si no es con un sistema de descargas bajo techo.”