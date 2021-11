Apoyo unánime del Senado a la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua

La Comisión de Cultura y Deporte del Senado ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos, una moción a favor de que Cádiz sea sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025. La propuesta, presentada por el Grupo Popular y defendida por la senadora Teresa Ruiz-Sillero, ha salido adelante con una enmienda de acuerdo con el PSOE, en la que se insta al Gobierno de España a mostrar su respaldo a la candidatura gaditana y a que, una vez lograda, se comprometan las partidas presupuestarias necesarias para contribuir al éxito del evento.

Ruiz-Sillero ha recordado que la iniciativa, liderada por la Asociación de la Prensa de Cádiz, cuenta ya con el apoyo de 140 instituciones y que es ya también "una candidatura andaluza tras el apoyo de la Junta y el respaldo del Parlamento de Andalucía". "Pero también queremos que sea española por lo que representa la celebración de este congreso", ha apuntado.

"La APC considera que la historia de la ciudad de Cádiz, así como su relación con el periodismo, el constitucionalismo, sus infraestructuras turísticas y la experiencia previa en la organización de otros eventos de carácter internacional, son argumentos que pueden llevar al comité organizador a decantarse por la candidatura de Cádiz", ha dicho Ruiz-Sillero. Ha manifestado que además de ser un foro universal de reflexión sobre el castellano, conllevará una serie de actividades paralelas y "el resultado es un gran impacto cultural ,económico y turístico para Cádiz y la provincia".

En el mismo sentido se ha pronunciado otro senador gaditano, el socialista Alfonso Moscoso, que ha afirmado que supondrá una oportunidad para una "zona castigada" y "no sólo será un atractivo en el campo profesional sino en la promoción o el empleo". Cádiz sería "una magnífica sede" no únicamente por sus 3.000 años de historia o la "bondad de su clima", sino también porque se ha caracterizado por "hacer de la lengua española no solo una herramienta de comunicación, sino una seña de identidad de su creatividad artística", ha agregado.

La moción ha conseguido el respaldo de todos los grupos incluidos los grupos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. La senadora Almudena Otaola, del grupo parlamentario vasco, ha pedido al PP y Vox "el mismo respeto y orgullo que sienten" con los que tienen lenguas propias. Asimismo, la diputada de Esquerra Adelina Escandell ha dicho que "las lenguas tienen que estar por encima de las consideraciones políticas" y ha dado su apoyo expreso a esa candidatura que les parece "muy interesante" porque "el estudio de una lengua no tiene que ir en detrimento de las otras lenguas".

La propuesta

El PP recordaba cuando presentó la propuesta al Senado la historia de la ciudad de Cádiz, su relación con el periodismo, el constitucionalismo, sus infraestructuras turísticas y la experiencia previa en la organización de otros eventos de carácter Internacional, tal y como argumenta la propia APC en su propuesta, avalan esta candidatura y confían en que "son argumentos que pueden llevar al comité organizador a decantarse por la Cádiz".

En la moción registrada hacían referencia a "los importantes vínculos de Cádiz con Hispanoamérica puestos de manifiesto en la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, la cual en su artículo 1 establecía que la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios". Y añade que también hay que tener en cuenta que el habla andaluza determinó, en gran medida, el español hablado en América, como señalan académicos de la lengua española.

Igualmente, el PP destaca el amplio respaldo social de todo tipo con que cuenta a candidatura de Cádiz a la que se han adherido un representativo número de colectivos, instituciones y personalidades de distinto ámbito. Entre ellas, se incluye el respaldo del Parlamento de Andalucía que aprobó una Declaración Institucional al respecto suscrita por todos los Grupos Políticos.