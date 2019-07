“El alzheimer es una enfermedad devastadora que en 2050 afectará a 150 millones de personas. Esta patología, que conlleva un declive cognitivo y no cognitivo, provoca una pérdida neuronal y sináptica, responsable de la atrofia cerebral progresiva que presentan los pacientes. Es una enfermedad de la que desconocemos sus causas, no tenemos un diagnóstico inequívoco y no existe tratamiento. Por ello, la clave para combatirla reside en la investigación”, tal y como explica la profesora de la Universidad de Cádiz, Mónica García-Alloza.

García-Alloza trabaja desde hace más de una década en el área de Fisiología de la UCA, donde forma parte del grupo CTS-562: Unidad de Neurobiología, integrado a su vez en el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA). En estos laboratorios ha desarrollado diversos estudios, un alto porcentaje de ellos centrado en la enfermedad de Alzheimer.

del INiBICA, analizan el papel de diversas alteraciones metabólicas en el desarrollo de esta enfermedad. De hecho, “trabajamos la relación entre el alzheimer y la diabetes, por ejemplo, algo que nos ha llevado a comprender que si limitamos el impacto de los trastornos metabólicos, podemos retrasar la evolución de esta patología. Nosotros intentamos interferir en los factores de riesgo que hemos detectado, factores que aceleran la enfermedad”, en palabras de la doctora responsable.

Para ello, el grupo de investigadores coordinados por Mónica García-Alloza trabaja con una infraestructura científica de primer nivel. “Hemos desarrollado una técnica centrada en la microscopia multifotón en vivo, que nos permite ver a tiempo real el desarrollo de la patología en un modelo experimental vivo. Podemos hacer un seguimiento de neuronas o de características patológicas de la enfermedad como las placas seniles”. Un trabajo que, aunque va avanzando, requiere de “de tiempo y de recursos muy diversos”.

Así, y para que este grupo de investigación siga trabajando en su lucha contra el alzheimer, la asociación Hairgardenfilms ha decidido aportar “nuestro granito de arena” y han anunciado que “donaremos al INiBICA todos los fondos recaudados con la proyección de nuestro largometraje El Mundo Mago”. Este proyecto audiovisual, dirigido por José Ángel Quintero, ha sido realizado por alumnado del IES San Juan de Dios de Medina Sidonia, donde Quintero ejerce como profesor de medios audiovisuales.

El largometraje tiene como temática central la enfermedad de Alzheimer, aunque aborda esta patología a través de elementos donde se entremezclan la ciencia ficción con el suspense.

“Todo este esfuerzo ha merecido la pena”, dice Quintero. “Tenemos un largometraje interesante sober el alzheimer y creemos que no hay nada mejor que destinar este dinero a su investigación, ya que somos conscientes de los límites económicos y humanos que hay en torno a ella”.