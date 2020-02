Agentes de la Policía Local toman el Ayuntamiento de Cádiz

Han cumplido lo prometido y esta mañana, a las 11.30 en punto iniciaron una monumental pitada ante un balcón vacío del Ayuntamiento en el que sólo aparecieron el Dios Momo y la Bruja Piti. Los agentes de la Policía Local, representados hoy por los sindicatos CCOO, UPLB, SPL y CSIF, se concentraron ante las puertas del edificio consistorial y entre uno y otros sólo un féretro en el que aparecían pequeños carteles con escritos como "Aquí yace la RPT de los empleados municipales" o "Aquí yacen nuestros derechos".

La pitada estuvo acompañada en todo momento por lanzamiento de rollos de papel higiénico contra el balcón de la Alcaldía. Y una pancarta digitida directamente a José María González 'Kichi': "Alcalde, basta de tanta incompetencia y dejadez. Por un nuevo connio y una justa RPT".

La cosa se calentó cuando uno de los agentes de la Policía Local, allí de paisano, pidió que le siguieran hacia el interior del Ayuntamiento, cosa que hicieron. Y allí, frente a las escaleras, del patio central del Consistorio, permanecieron un rato profiriendo gritos contra la gestión municipal y pidiendo un nuevo convenio que no sólo les afectaría a ellos sino a la totalidad de la plantilla de funcionarios locales.

Entres los gritos proferidos fueron especialmente llamativos los que pedían el cese del concejal David Navarro y el que hacía una advertencia: "La próxima visita será con dinamita".

Los policías locales han dicho que no, que no están dispuestos a dar el sí a otras mejoras que no sean las que afecten a toda la plantilla municipal.

De esta manera, si Cádiz necesita siempre refuerzos y horas extra en momentos puntuales como es la semana de Carnaval, este año no existirán, de manera que la seguridad en la ciudad se verá mermada. "Sobre todo se notará en el tráfico, que es uno de nuestros principales cometidos durante esas fechas", según Rama.