Advertencia de Hacienda a los gaditanos que alquilan sus casas

El propio director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, alerta que este años ha aumentado un 80% el número de ciudadanos a los que les salta una alerta mientras están cumplimentando sus declaraciones de la renta en el que se les "invita" a declarar las rentas que podrían estar percibiendo por el alquiler de viviendas de su propiedad.

Esta es una de las maneras que tiene el Estado de presionar y tocar, de alguna manera, la moral del contribuyente a la hora de "confesar" sus bienes y patrimonio a la Hacienda pública.

De esta manera, entre los más de 700.000 ciudadanos que están recibiendo este texto alertando de que aún están a tiempo de no saltarse a la torera el hecho de que tienen que declarar los beneficios que obtenienen de alquilar sus viviendas, son muchos los gaditanos que se encontrarán de repente con este aviso, cuyo cumplimiento es más que recomendable si no se quiere encontrar con una desagradable sorpresa y recibir en breve un apercibimiento por parte de Hacienda reclamándole lo no declarado.

Este texto dice así: "De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] usted ha realizado operaciones de alquiler. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por este motivo, deben incluirse en su declaración, así como cualquier tipo de renta por la que deba tributar y no conste en sus datos fiscales".

En realidad, Hacienda, en su alerta, no pide ni tan siquiera le pide al contribuyente que haga memoria por si se le ha "olvidado" declarar en los últimos años rentas que ha podido ingresar y que no han pasado por la tesorería pública. Con esto, Hacienda trata de llamar la atención de los muchos gaditanos que alquilan sus viviendas sobre todo en páginas web o espacios en facebook que se escapan, o al menos eso parece, del control de Hacienda.

Con web de alquileres como Booking es más complicado que esto se "olvide", dado que la propia web de alquileres entre privados y alojamientos turísticos, se encarga de facturar y comunicar al usuario todo lo que ha podido ingresar por los alquileres que ha llevado a través de Booking a lo largo del período fiscal.