Actuación de un "príncipe negro" en el Gran Teatro

2 de octubre de 1876. De gran lleno puede calificarse la entrada que anoche tuvo el Gran Teatro, siendo atraído el público por la novedad del debut anunciado del "príncipe negro" Ben Alí. Los asistentes pasaron un agradable rato con los distintos juegos de prestidigitación que presentó el artista.

l Fraude con los sellos de correos. La Sociedad del Timbre estudia la forma de eliminar el fraude que se comete con los sellos de comunicaciones, aprovechando los usados, que son sometidos a operaciones de lavado de la tinta con la que se trata de inutilizarlos. l Rusia no reconoce al nuevo rey de Servia. El diario Times de Londres informa que la proclamación del príncipe Milano como rey de Servia fue comunicada por telégrafo al emperador de Rusia, y que éste no ha reconocido al príncipe con el rango que sus soldados pretenden darle. La ceremonia de la proclamación del rey Milano tuvo lugar en el campamento del cuerpo de Ejército que tomó la iniciativa para tratar de que la insurrección no se extendiera por todo el territorio servio.

Mientras en territorio de Servia, continúan los combates de sus habitantes contra los turcos, las grandes potencias tratan de buscar una solución a tan prolongado conflicto.

Así el emperador de Rusia y el de Austria tratan de convencer al sultán de la necesidad de un armisticio.