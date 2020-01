La Academia de Medicina de Cádiz concede los premios del Concurso 2019

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz ha concedido los premios del Concurso 2019, en el que se han reconocido trabajos en varias categorías y sobre varias temáticas. Estos galardones se entregarán durante la solemne sesión de apertura del curso 2020, que tendrá lugar el próximo día 30 de enero.

Así, el Premio Excmo. Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz, patrocinado por dicha corporación y convocado con el tema Trabajo de investigación en Ciencias Biomédicas Básicas, se ha concedido al artículo titulado Serotonin receptor type 1B constitutes a therapeutic target for MDS and CMML (El receptor de serotonina 1B constituye una diana terapéutica para el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos y la leucemia mielomonocítica crónica), publicado en Scientific Reports el 17 de Septiembre de 2018, cuyos firmantes son Antonia Banús Mulet, Amaia Etxave, Josep María Cornet Masana, Miguel Ángel Torrente Marchante, Mari Carmen Lara Castillo, Laura Palomo, Mertixell Nomdedeu, Marina Díaz Beyá, Francesc Solé, Benet Nomdedeu, Jordi Esteve y Ruth Muñoz Risueño. Además, se ha concedido un accesit al artículo titulado Dual lysosomal-mitochondrial targeting by antihistamines to eradicate leukaemic cells (Disrupción de lisosomas y mitocondrias mediante antihistamínicos para la erradicación de células leucémicas) publicado en EBioMedicine el 28 de Agosto de 2019, cuyos firmantes son Josep María Cornet Masana, Antonia Banús Mulet, José María Carbó Marqués, Miguel Ángel Torrente Marchante, Francisca Guijarro Tomás, Laia Cuesta Casanovas, Jordi Esteve Reyner y Ruth Muñoz Risueño.

El Premio Doctor Santiago Fernández-Repeto y Repeto, patrocinado por sus herederos y convocado con el tema Trabajo de investigación original en Oftalmología, se ha concedido al trabajo titulado Estudio Comparativo de Problemas Visuales en Trabajos con PVD [Pantallas de Visualización de Datos] y Trabajos al Aire Libre, de María del Mar García Nieto, que fue presentado bajo el lema Cuida tus ojos para tener una vida mejor.

El Premio Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, patrocinado por dicha corporación y convocado con el tema Trabajo de investigación en Odontología, se ha concedido al trabajo Problemas orales en pacientes con síndrome de down, que fue presentado bajo el lema Nada es imposible, y cuyos autores son Daniel Torres Lagares, María Baus Domínguez, Raquel Gómez Díaz,José Ramón Corcuera Flores, Aída Gutiérrez Corrales, Mª Ángeles Serrera Figallo, Guillermo Machuca Portillo y José Luís Gutiérrez Pérez. La Academia ha decidido conceder un accesit en esta categoría al trabajo titulado Biomateriales en regeneración ósea de la región máxilo-mandibular, presentado bajo el lema El conocimiento comienza con el asombro, del que son autores Carlos Javier Díaz López, Olga Martínez Álvarez y Laura Díaz López.

Del Premio In Memoriam, Profesor Orozco Acuaviva se convocaron dos Premios con el tema Trabajo original de investigación sobre Historia de la Medicina Española o Hispanoamericana. Uno se ha concedido al trabajo titulado La Armada y la Vacuna en Ultramar. Una Historia Olvidada (1801-1804), presentado bajo el lema Si dices las verdades pierdes las amistades, del que es autor Antonio Pérez Pérez; otro Premio se ha concedido al trabajo titulado Entre América y Europa: un drama histórico. La pandemia de gripe de 1918, que fue presentado bajo el Lema Galgao, del que son autores José María Eiros Bouza y María Rosario Bachiller Luque. La Academia, vistas las condiciones relevantes de otra de las memorias presentadas a este Premio, ha juzgado pertinente otorgarle un accésit al trabajo titulado Historia del alotrasplante de tejidos compuestos en España (cara y extremidades). Del mito a la realidad, que fue presentado bajo el Lema Los intrépidos abren los caminos que más tarde recorren los sabios y cuyo autores son Enrique Salmerón González, Elena García Vilariño, Alberto Sánchez García y Alberto Pérez García. Así mismo, la Academia, vistas las condiciones relevantes de otra de las memorias presentadas a este Premio, ha juzgado pertinente otorgarle otro accésit al trabajo titulado La figura de Mariano López Mateos en la Introducción de la Teoría Celular en España, que fue presentado bajo el lema igual al Título y del que es autor Antonio Leopoldo Santisteban Espejo.

El Premio In Memoriam, Enrique Calderón Asín, patrocinado por sus herederos y convocado con el tema Trabajo original de investigación en Medicina Interna, se ha concedido al trabajo titulado Disfunción sexual en la mujer postmenopáusica con cáncer de mama en tratamiento adyuvante con inhibidores de la aromatasa. Fue presentado bajo el lema Sexualidad en la paciente oncológica: ¿Le importa al médico?, y sus autores son Daniel María Lubián López y Carmen Aisha Butrón Hinojo.

El Premio In Memoriam Juan Rof Carballo, patrocinado por las Sociedades Española y Andaluza de Medicina Psicosomática y convocado con el tema Trabajo de Investigación sobre Medicina Psicosomática. Se ha concedido al trabajo titulado Repercusión psicológica, sexual y en la validad de vida de la pareja de la superviviente de transición al cáncer de mama. Fue presentado bajo el lema Cáncer: ¿Qué pasa con la pareja? y sus autores son Daniel María Lubián López y Carmen Aisha Butrón Hinojo.

Cabe señalar que han sido doce las categorías en las que se convocaban estos premios, pero seis de ellas se han declarado desiertas.