Ábalos busca un sustituto para Salvador de la Encina al frente de Puertos del Estado

Para el puerto de Cádiz no es una buena noticia. Aún no tiene talante de noticia aunque sí lo tiene como un rumor que cada hora que pasa se afianza con más certeza no sólo en las redes sociales sino también en los medios especializados en el sector marítimo. Algún medio canario lo da casi por hecho e incluso asegura que en las próximas horas se dará a conocer el nombre de la persona asignada por el ministro Ábalos para sustituir al ceutí, gaditano de adopción, Salvador de la Encina, al frente de Puertos del Estado.

Ayer martes se celebró otro Consejo de Ministros sin dar salida ni al proyecto del tren de La Cabezuela ni a la autorización para la que el edificio de Puerto América se convierta en un hotel en un futuro próximo.

De la Encina, Salvador (PSOE), ha sido uno de los últimos encargados de darle el definitivo espaldarazo, de la mano de Teófila Martíne (PP), a estos dos proyectos que resultan fundamentales en el nuevo mapa del puerto de Cádiz de los próximos años que ahora está en proceso de producción. Habrá que seguir esperando hasta el martes que viene aunque podría ser que ya para esa fecha Salvador de la Encina haya tenido que dejar su cargo al frente de Puertos del Estado.

Con un talante consensuador y dialogante, y respetado en las autoridades portuarias, Salvador es, o ha sido, un presidente que ha trabajado de manera firme para conseguir una salida pactada al marco laboral de la estiba.