La AMPA de la Institución dice tener la sensación “de que todos faltan a la verdad"

El presidente de la AMPA de la Institución Provincial, Mario López, aseguró tener la sensación “de que todos faltan a la verdad. El delegado, Miguel Andreu, nos dice que se enteran del cierre del colegio el 15 de mayo por la prensa. Educación tiene las competencias y se entera a la vez que nosotros, es algo increíble”. A juicio de la AMPA “es una patata caliente entre dos administraciones. Diputación nos dijo que hablásemos con la Junta y la Junta nos dice que protestemos ante Diputación. Estamos pagando para colmo la mala relación entre estas instituciones”.

López apuntó que “Educación nos dice que no va a haber proceso de matriculación en el colegio, aunque nosotros recomendamos a las familias matricularse. Quieren que los padres pidan sitio en otros colegios y que se tratará caso por caso. Pero no queremos salir de esta zona desperdigados. No solo es un problema de la IPG, es un problema de la educación pública en Cádiz. Y la zona no puede perder más plazas estando rodeada de centros concertados”.

LA AMPA pone sobre la mesa varias opciones. “Un colegio nuevo como prometieron desde la Junta, que la misma Junta llegue a un acuerdo con la Fundación Aramburu Moreno de Mora para la cesión del suelo o ampliar el Carola Ribed, el centro más cercano, para acoger a nuestros alumnos como solución a medio y largo plazo”.

La Institución Provincial cuenta actualmente con 63 de los cuales 20 salen de Sexto de Primaria hacia la ESO. Por lo tanto, 43 alumnos quedan. “Es un problema que atañe a 39 familias. Quitando a las que hayan decidido ya moverse y buscar plazas en otros centros, podrían quedar entre 20-25 alumnos por reubicar”, explica Mario López. El presidente de la AMPA dijo que pedirán el apoyo de los grupos políticos en el Ayuntamiento y que estudian emprender acciones jurídicas para que se depuren responsabilidades en las actuaciones “de la Diputación y de la Junta”.