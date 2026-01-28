4,6 millones para la mejora energética de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y la Guardia Civil

Edificio de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en una imagen de archivo.

Un total de 11 edificios de la Administración General del Estado en la provincia de Cádiz van a contar con un aporte de al menos 38,18 millones de euros, procedentes del Programa Plurirregional FEDER 2021-2027 para financiar proyectos de reforma energética de otras tantas infraestructuras.

En la ciudad de Cádiz se beneficiarán el acuartelamiento de la Guardia Civil, con más de tres millones de euros para una reforma parcial, y el edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, para su rehabilitación integral, que cuenta con una ayuda mínima de 1.565.291 euros.

El objetivo es contribuir a la transición energética desde el sector púbico estatal, consiguiendo un ahorro de más de 61 MWh/año. Para ello, recibirá como cofinanciación europea una ayuda mínima de 38,18 millones de euros, que podrá llegar hasta los 43 millones en función de la ejecución del programa. La inversión total asciende a 50,9 millones de euros.

El IDAE ha seleccionado 9 proyectos del Ministerio del Interior para recibir -al menos- casi 36 millones de euros (35.909.312,12€) de financiación europea para mejoras de eficiencia energética en otras tantas infraestructuras adscritas a las Fuerzas de Seguridad, en concreto a la Guardia Civil.

La rehabilitación parcial del acuartelamiento de la Benemérita en Algeciras es el que cuenta con un presupuesto mayor de todos los elegidos, con una ayuda mínima de 21,4 millones de euros y un ahorro energético de casi 32 MWh/año.

También se van a disponer de estos fondos, en concreto de más de 3 millones de euros, para la rehabilitación parcial del acuartelamiento de Cádiz.

El resto de instalaciones de la Guardia Civil elegidas son todas del Campo de Gibraltar: Castellar de la Frontera (ayuda mínima de 1.592.609€), La Línea de la Concepción (5.853.508€), Tarifa – Facinas (979.695€), San Roque (1.208.130€), San Roque – Guadiaro (1.048.333€), Los Barrios (468.532€) y Algeciras – San García (ayuda mínima de 314.366€).

La mayoría de los proyectos de rehabilitación energética de edificios de Interior seleccionados en la provincia suponen intervenciones sobre la envolvente térmica de los inmuebles para reducir su demanda energética, así como el montaje de instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, principalmente.

Subdelegación y Universidad

Completan las ayudas dos actuaciones de los ministerios de Hacienda y de Ciencia, Innovación y Universidades: la rehabilitación integral del edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en la calle Barcelona 1, que cuenta con una ayuda mínima de 1.565.291€; y actuaciones de rehabilitación parcial de eficiencia energética en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), con sede en el Campus Universitario de Puerto Real, con ayuda de 705.787 euros.

Reducir las emisiones de la AGE

La selección de los proyectos se ha hecho en régimen de concurrencia competitiva y se han priorizado las actuaciones que maximicen el ahorro energético, que integren tecnologías innovadoras y que aporten beneficios ambientales y socioeconómicos. Las ayudas se conceden a fondo perdido y se abonarán una vez ejecutados los proyectos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la selección de proyectos de rehabilitación energética de edificios públicos de interés para el Plan de Reducción de Consumo Energético en la Administración General del Estado, cofinanciado con fondos FEDER a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).