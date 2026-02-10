3.000 pulseras detectoras de drogas para prevenir la sumisión química en el Carnaval de Cádiz

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, acompañada por la teniente de alcalde de Carnaval y Fiestas, Beatriz Gandullo, presentó ayer las medidas municipales para el programa ‘Carnaval de Cádiz libre de violencia machista’.

Una de las principales medidas reforzará la seguridad y prevención frente a la sumisión química, también conocida como spiking, durante las celebraciones del Carnaval. Se trata de la distribución de 3.000 pulseras detectoras de drogas, una herramienta pionera que el Ayuntamiento ya puso en marcha el pasado año con una gran acogida por parte de la ciudadanía y que vuelve a desplegarse como una medida eficaz tanto de detección como de disuasión.

Al respecto, la concejala explica que estas pulseras no son un simple accesorio, sino que un dispositivo homologado y certificado a nivel europeo, diseñado para ayudar a prevenir situaciones de riesgo en espacios de ocio. Las llamadas ‘Pulseras Centinelas’ permiten realizar dos pruebas, una capaz de detectar hasta 22 tipos diferentes de drogas y otra específica para la detección de GHB, un potente depresor del sistema nervioso central. Así, en sólo cinco segundos, la persona puede comprobar si su bebida ha sido adulterada.

Además, estas pulseras incorporan un código QR interactivo que facilita compartir la geolocalización en caso de emergencia, realizar una llamada directa al teléfono de Alerta 24 horas (900 21 21 30) y acceder a la Guía de Puntos Violeta.

La distribución de las ‘Pulseras Centinelas’ se realizará en el punto informativo que la Fundación Municipal de la Mujer instalará en la plaza del Palillero durante los dos sábados de Carnaval, en horario ininterrumpido de 14:00 a 20:00 horas, atendido por personal especializado y formado específicamente en prevención del spiking y en el uso de estas pulseras.

En estos espacios se repartirán pulseras, folletos informativos y material de sensibilización, porque, tal y como ha destacado la concejala, “tan importante como contar con la herramienta es saber utilizarla y saber prevenir”. “Es importante conocer bien su uso, ya que tienen una sola utilidad, y es importante conocer el mecanismo de funcionamiento de estas pulseras para que sean efectivas”, remarca Martín.

Asimismo, las pulseras también se distribuirán en los Puntos Violetas que se instalarán en la ciudad, uno ubicado en la calle Zaragoza durante los eventos de la plaza de San Antonio, y otro junto a la Carpa durante la actividad de la misma.

“Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad, la igualdad y la prevención de las violencias sexuales en los espacios de ocio, poniendo a disposición de la ciudadanía recursos innovadores y eficaces para disfrutar de las fiestas con mayor tranquilidad”.

La concejala de Igualdad también indica que, además de las ‘Pulseras Centinelas’, el Punto Informativo y los Puntos Violetas, también se llevará a cabo una importante labor informativa y de concienciación de prevención.

Se trata de una campaña de sensibilización visible en toda la ciudad con carteles, mupis, pegatinas con QR y mensajes en los autobuses urbanos; además de otros materiales como vasos, chapas, servilletas, tarjetones…

“Todo ello con un mensaje claro contra la violencia machista y con acceso directo, mediante QR, a una Guía Punto Violeta que explica cómo reconocer una agresión, cómo actuar como víctima o como testigo, dónde acudir, y qué recursos tenemos disponibles en nuestra ciudad”.

Además, a ello se le suma una Red Violeta en la ciudad con decenas de establecimientos de ocio, comercios, hoteles, farmacias y espacios de la ciudad que actuarán como espacios seguros, gracias a la formación que se ha impartido desde la Fundación Municipal de la Mujer y que ha contado con importantes colaboraciones como la de Cádiz Centro Comercial Abierto y la Policía Local de Cádiz, entre otros.

Estos espacios contarán con señalización visible, QR informativos y material para saber cómo actuar ante una agresión. “La idea es clara, que cualquier persona, esté donde esté, sepa que tiene un lugar cercano al que acudir”, señala.

Martín destaca también la formación específica sobre prevención de violencia de género que ofrece constantemente la Fundación Municipal de la Mujer para contribuir a la creación y reforzamiento de esta Red Violeta a lo largo de la ciudad de Cádiz, como la ofrecida presencialmente el año pasado al personal del Gran Teatro Falla y la que se hará también presencialmente este año al personal de la Casa del Carnaval, así como una nueva formación actualizada que se repite con la Policía Local.

Asimismo, la edil añade que este año se suma la posibilidad una formación diferida, en streaming, una dinámica que permite llegar a más establecimientos, comercios y entidades facilitando la labor formativa.