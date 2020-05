El cuchareo es una práctica necesaria pero no siempre tenemos tiempo para hacerlo a fuego lento. Para esos momentos es cuando uno puede recurrir a estos garbanzos con langostinos "Cobi 19". Se llaman así porque dan "cobi" o coba a cualquiera por lo buenos que están y porque se hacen en 19 minutos...bueno un poquito más, pero también en esto del tiempo te doy un poquito de "cobi". Lo podriamos haber llamado también garbanzos "fusión" porque es la fusión de varias recetas o langostinos a la poca vergüenza, porque mi abuela me hubiera dicho muchas cosas, y ninguna bonita después de perpetrar esta receta.

Para elaborarla, dará para unas tres raciones, necesitamos un tarro de estos de garbanzos de los que vienen ya en un tarro ya cocidos. Utilizo, para hacer patria, los de La Pedriza de Chiclana. Metelé medio kilo de langostinos, no de Sanlúcar, que esos mejor te los comes cocidos, sino de los que venden como "tigres", no te preocupes que no muerden. Después le ponemos una cebolla, un par de dientes de ajo, un pimiento colorao de los de asar y tres cucharadas de tomate frito también de los que vienen en conserva. Hay uno muy bueno que es del "Tierra Palaciega" que lo hacen con tomates de Los Palacios. Harán falta también 5 cucharadas de aceite de oliva virgen de la Sierra de Cádiz y sal de salinas.

Lo primero es ponerse a pelar los langostinos. Hay que descongelarlos previamente si los has comprado congelatis. Si estás chungo de tiempo los puedes dejar, sin descongelar, en agua fria un rato, y en media hora ya puedes pelarlos...con un poquito de cobi. No uso gambones porque el sabor no es el mismo y ni se te ocurra echarle gambas de esas que venden peladas en los supermercados y que saben a mesa de caoba.

Pelamos los langostinos pero no tiramos ni las cabezas, ni las cáscaras. Las dejamos apartadas y en otro sitio los cuerpos de los langostinos. Estos últimos los dejamos en el frigorífico hasta que los vayamos a utilizar.

Ponemos dos ollas al fuego...advierto que soy de ensuciar mucho. En la primera utilizamos un truco del gran Falsarius Chef para "adecentar" unos garbanzos de tarro. Lo primero que nada es escurrir los garbanzos del liquido que traen. Una vez hecho esto los metemos en agua hirviendo y dejamos los garbanzos cocer ahí 10 minutos.

A la vez ponemos otra olla con 2 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente, ponemos ahí las cabezas y las cáscaras de los langostinos y le damos una vueltas con una cuchara. Para extraerles todo el jugo yo les doy unos golpes con un mazo de estos que se usan para el mortero. Inmediatamente le echamos como un litro de agua del grifo y dejamos cocer unos diez minutos, no más.

Es el momento de cortar la verdura. La cebolla y los pimientos. Mejor lo dejamos en chiquitito, todo bastante picado. Lo que vamos a hacer es un sofrito. Ponemos una olla al fuego o un cazo grande, que no se pegue, y echamos 3 cucharadas de aceite. Cuando está caliente, a fuego fuerte, rehogamos el pimiento. Al minuto o así incorporamos la cebolla y el ajo sin piel y también picado. Otros dos minutos de revolver e incorporamos los garbanzos, bien escurridos del agua de cocción.

Más revolvimiento...te vas a "jartar" de revolvimiento. Es el momento de bajar a fuego medio. En este momento incorporamos las tres cucharadas de tomate frito y el caldo en el que han cocido las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Es bueno colar el caldo antes para que no te caigan trozos de patas de langostinos y esas cosas. Le puedes poner unos dos vasos de caldo. Lo suyo es que la salsa quede más bien cremosita...sin caldichi. Si quieres puedes agregar aquí media cucharadita de las de café de pimentón dulce...pero esto es opcional.

El conjunto debe cocer unos veinte minutos. Aprovecha para poner la mesa y una tapita de queso. Para el panidaje va muy bien un pan de cundi y para beber un poquito de fino Granero del Sanatorio de Chiclana.

Cuando vayais a comer, agrega la carne de los langostinos al guiso. Mejor partir cada uno en dos o tres pedazos. Los echas al cazo donde están las verduras y los garbanzos y lo dejas dos minutos, no más. Apartas el cazo del fuego y dejalo reposar ottos dos minutos antes de servir. Servir en plato hondo y debe finalizarse con un generoso rebañado.

Si quieres hacer la receta en condiciones y no este apaño, aquí tienes algunas recetas de garbanzos con langostinos de cocineros de verdad y que incluso han pasado a la historia de la gastronomía gaditana: