La sanidad pública

Antonio Vergara me parece un tipo extraordinario, una vida entera luchando a favor de la sanidad pública, fundador de GERASA, siempre comprometido con los más desfavorecidos. Es digno de apoyo sobre todo cuando pretenden taparle la boca. Dicho lo anterior, me resulta alucinante ver a dirigentes del PSOE en la concentración con gritos a favor de la sanidad pública cuando fue la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas quien empezó la privatización y los conciertos sanitarios, y no dijeron nada. Algunos que se creen muy de izquierdas y tienen seguros privados. Y la última: jamás la Marea Blanca se ha manifestado frente a las clínicas concertadas por el SAS ¿corporativismo?