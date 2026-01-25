No cabe un tonto más

Esperanza Gómez lleva ocho años de diputada en el Parlamento de Andalucía sin que haya hecho algo digno de mención . Quiere seguir cobrando sus 5.000 eurazos al mes por rascarse el ombligo y ha resuelto presentarse por Cádiz . A pesar de los títulos académicos que dice poseer , demuestra una aguda falta de inteligencia: a preguntas del Diario dice sobre su vínculo con Cádiz que veranea en Chiclana y tiene una amiga en Cádiz . Es increíble el bajo nivel de nuestros políticos .