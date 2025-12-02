La fe del converso

A Beatriz Gandullo no se le conocían inclinaciones políticas hasta que un día Bruno le pidió ir en las listas del PP. El poder atrae mucho, conviene recordarlo. A partir de ahí los recién llegados tienen que ganarse el apoyo de los pata negra, para ello necesitan ser más papistas que el papa. Dice la concejala de Comercio que se le han acercado abuelas a decirle que sus nietos no conocían la Navidad por culpa de Kichi. Qué argumento más endeble, por favor. Vale que Kichi fuera mal gestor o que se le pasaran los plazos para sacar a concurso la iluminación, o que prefiriese ahorrar en la iluminación para dedicar a la política social. Pensar que la propia Gandullo ha inventado la Navidad es un verdadero disparate. Eso aparte de que el Ayuntamiento de Cádiz es el que más gasta por habitante en toda España, mientras hay cientos de problemas pendientes en la ciudad.