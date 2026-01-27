Los detenidos del Metal

A pesar de la pancarta exhibida en el Falla, los 25 que detuvieron por la huelga del metal tendrán que ir a juicio y será la Justicia la que determine su responsabilidad. Muchos de ellos, por cierto, no eran trabajadores del Metal y la mayoría destrozaron el mobiliario urbano, bloquearon calles y agredieron a la policía. Ahora tendrán que ser los jueces los que digan de todos ellos cuáles son responsables de los hechos que se les imputa. No puede ser hacer el salvaje y que no pase nada.