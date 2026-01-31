Aduana. Por Fernando Santiago

ADUANA

Hace unos 30 años los amigos me llamaban “plataformista” porque tenía la costumbre de formar una plataforma ciudadana para promover o rechazar algún proyecto. Tuvimos éxito para que no se hiciera el palacio de congresos en Santa Bárbara, entre otras cosas porque Don Carlos estaba en contra del diseño de Navarro Balldeweg, el proyecto de Alcampo en los terrenos de la antigua Cervecera, fracasamos con la marcha del Mora, paramos la City del Siglo XXI (según lo denominó Vera Borja) en lo que se llamaban entonces los terrenos ociosos de astilleros, tampoco tuvimos éxito para que el solar del hotel playa se quedara como espacio público. El movimiento ciudadano era muy activo en aquella época, llegamos incluso a hacer una manifestación contra laSupertasa, como la llamó Antonio Rivera, esa subida de impuestos propuesta por Teófila y Julio Braña, aunque no conseguimos pararla fue un hito en la pequeña historia de la ciudad, con aquella campaña “Cádiz supertasa de plata”, frase original de Antonio Cabrera. Con el paso del tiempo hicimos una plataforma para promover que la ciudad de Cádiz fuera la sede del Congreso de la Lengua, con un éxito conocido. De un tiempo a esta parte el plataformismo gaditano se está perdiendo y es una pena. Se hizo una, efímera, para que el Campo de las Balas fuera un espacio público.20 majaras se manifestaron dos domingos delante del Oratorio para que no se crease el Centro de Estudios Constitucionales, la Junta se asustó, Monseñor Ceballos entró en pánico y no se hizo . Tres chiflados formaron una para que no se derribase el espantoso edificio de la Aduana como aconsejaban todos los que tenían dos dedos de frente . Cabaña dio orden de hacerle la puñeta a Teófila Martínez al objeto de impedir el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla. En aquel tiempo estaba al frente de la Delegación de Cultura de la Junta una mujer cuya única reseña en el currículum era haber trabajado de cajera en Carrefour, y al mando de la cultura en la Diputación una mujer que solo había trabajado en un puesto de frutas y verduras. Así que entre el sectarismo y la ignorancia la Junta catalogó el edifico, medida que acaba de revertir, con lo que se ha puesto el marcador a cero. A los 20 años de retraso habituales en la ciudad, habrá que añadirle los 10 ó 15 que se tardará en ubicar la Aduana en otro espacio, derribar el actual edificio y dejar el lugar en lo que Julio Malo llamaba “una plaza salón”. Al retraso habitual, le añadimos el provocado por un tonto dinámico y sus adláteres, apoyados por gente capaz de firmar lo que les pongan.

Fernando Santiago