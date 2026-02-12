La carpa de Calachica, una alternativa para este Carnaval de Cádiz 2026

Calachica: donde el Carnaval se canta en la carpa… y se celebra en la mesa.

El Carnaval de Cádiz se vive, se canta y, sobre todo, se disfruta. Este año, Calachica se consolida como uno de los puntos de encuentro imprescindibles de la fiesta, gracias a su espectacular carpa transparente, un espacio diseñado para vibrar al ritmo del carnaval sin renunciar al confort, la calidad y la mejor programación. Carpachica nace con vocación de ser una alternativa real a la oferta que ya existía en la ciudad.

Ubicada en un enclave privilegiado, Carpachica se convierte en el escenario perfecto para quienes buscan una experiencia completa: música, ambiente festivo, programación especial y un entorno cuidado al detalle que garantiza diversión, seguridad y comodidad. Amplia, versátil y preparada para acoger a todo tipo de público y amantes del carnaval, la carpa ofrece el equilibrio ideal entre tradición y modernidad.

Durante los días grandes del Carnaval, Calachica apuesta por una programación dinámica, que incluye actuaciones, sesiones musicales y un ambiente pensado para prolongar la magia de las coplas más allá de las calles del centro.

Pero, la verdadera jugada maestra está en combinar la fiesta con la buena mesa. Porque el Carnaval no es solo recorrer calles; también es parar, sentarse y disfrutar. Calachica invita a aprovechar estos días grandes para convertir cualquier encuentro en una auténtica experiencia gastronómica. Después de una mañana de coplas, antes de volver al bullicio o como punto de partida para una noche larga, su restaurante se presenta como el refugio perfecto para recargar energías… y hacerlo con sabor.

Su cocina es un homenaje a la tierra y al mar gaditano. Producto fresco, pescados y mariscos de la Bahía, arroces que reúnen a todos alrededor de la mesa y carnes seleccionadas que conquistan desde el primer bocado. Platos pensados para compartir, para brindar y para alargar la sobremesa mientras se comentan las mejores letras del día.

Aprovechar el Carnaval para comer en Calachica es regalarse un respiro sin salir de la fiesta. Es cambiar el ruido por el placer del paladar durante unas horas. Es convertir una comida en parte del plan, no en una pausa. Porque aquí la gastronomía tiene el mismo compás que el Carnaval: alegre, auténtica y llena de carácter.

Este año, la experiencia completa tiene nombre propio. Calachica: donde el Carnaval se canta en la carpa… y se celebra en la mesa.

Programación Carpachica

Viernes 13 febrero

‘Vamos a escuchaaaaa’, fiesta apertura Dj Noya y Álvaro Narváez

Sábado 14 febrero

‘Tu no ere de cadiiiiiiii…, gran fiesta de disfraces’. Samu Salazar y Dani Virlan

Domingo 15 febrero

‘Esto es cai y aqui hay que…’, Carlos Jean y Hermi

Lunes 16 febrero

‘Se vienen cositas… carnaval lo-fi’, Dani del Lío y Hermi

Martes 17 febrero

‘Te falta calle brooo…’, Samu Salazar y Álvaro Narváez

Miércoles 18 febrero

‘Del Pópulo pa Carpachica’ , Dani Virlan, Álvaro Narváez y Samu Salazar

Jueves 19 febrero

“La que estáis formando chiquillooooo” violeta arriaza y romey

Viernes 20 febrero

‘Qué más quiere cadiiiiii’, Los Primos y Dani Virlan

Sábado 21 febrero

‘Si caminito de Carpachica…, gran fiesta de disfraces vol ii’, Samu Salazar, Romey y Juanito Piera