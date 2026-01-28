El temporal deja sin electricidad a 170.000 personas en Andalucía

El temporal, especialmente las fuertes rachas de viento y la caída de árboles, mantiene sin electricidad a 170.000 afectados en diferentes provincias de Andalucía y condiciona la circulación en numerosas carreteras de la región. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha ofrecido estos datos y ha reiterado el llamamiento a la "máxima precaución" antes las alertas amarilla, naranja y roja activas en diferentes provincias andaluzas.

Fernández ha lamentado la muerte este martes de una joven de 30 años en Torremolinos y las lesiones de otra víctima de una borrasca que afecta a toda Andalucía. El máximo representante del Ejecutivo en la comunidad autónoma ha recalcado que preocupa especialmente la situación por fuertes rachas de viento y por lluvia en el área de Los Vélez y Almanzora, comarcas de Almería que registran rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

El delegado del Gobierno ha destacado, entre las incidencias del temporal, que permanece cerrado el tránsito naviero en el Estrecho y los 170.000 afectados que permanecen sin suministro eléctrico en diferentes provincias por el viento o la caída de postes. Ha adelantado que la compañía encargada del suministro está haciendo las tareas de reposición necesarias para recuperar la normalidad cuanto antes.

Fernández ha insistido en la necesidad de seguir las normas y los consejos sobre el temporal que ofrece la Junta, Protección Civil o la Guardia Civil y la importancia de consultar las previsiones de la AEMET y las restricciones de la DGT.

Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias ante Riesgo de Inundaciones esta mañana en Sevilla.

Clases suspendidas

Hay que recordar que las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha pedido que se extreme la prudencia, que se eviten desplazamientos y zonas arboladas, espacios próximos a cornisas y otros elementos del mobiliario urbano que se puedan desprender.

En el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones celebrado en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como Centro de Coordinación Operativa, el consejero Antonio Sanz ha señalado que la madrugada ha transcurrido "sin incidencias de gravedad". La suspensión de la actividad lectiva presencial y centros asistenciales abarca 77 municipios de las comarcas meteorológicas del Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, de Ronda, en la de Málaga, y en la de Grazalema y Guadarranque, en Cádiz, donde se han producido desalojos.

Casi un millar de atenciones

En cuanto a datos de emergencias gestionadas, entre este martes y hoy, desde el 112 se han gestionado 934 incidencias hasta las 07.00 horas de esta mañana, 28 de ellas durante la madrugada. Cádiz con 183, Sevilla con 176, Málaga con 156 y Jaén han concentrado el grueso de los avisos, aunque también se han atendido en Granada (93), en Córdoba (76), Almería (74) y Huelva (46).

Un árbol ha caído sobre un coche que se encontraba circulando en las afueras de Jerez (Cádiz), en la A-2004, y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de la zona ha tenido que atender a tres personas por crisis de ansiedad. Además, anoche sobre las 23:42 horas un hombre quedó atrapado en un vehículo debido a una riada en la GR-3401 en Pinos Puente (Granada) y fue rescatado sin incidencias.

Tres árboles han caído en zonas de núcleos hospitalarios, uno en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío en Sevilla, con una mujer herida, y otros dos en un centro de salud de Jaén y en la zona de Diálisis del Hospital de Puerto Real, sin daños personales.

Respecto a los niveles de los ríos se encuentran en nivel rojo el Guadalquivir en Villanueva de la Reina en Jaén y el Guadiana en Zújar en Guadamatilla (Córdoba) y otros 13 en nivel 2 – naranja- la Barca de la Florida en Cádiz, y hasta 27 en nivel 1 – amarillo-.

Capitales andaluzas

En capitales de provincia como Sevilla, el alcalde, José Luis Sanz, ha escalado en el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad, por lo que todos los servicios municipales trabajan para atajar incidencias, entre ellas ya se han producido distintas caídas de árboles en varias calzadas.

En Málaga, los parques de la ciudad están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, y permanecerán cerrados esta mañana ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por viento.

En Granada, el Patronato de la Alhambra ha activado, por segundo día consecutivo, la alerta de nivel 1 desde las 8:00 por rachas de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora, y ha limitado de nuevo el acceso peatonal a determinadas zonas del conjunto monumental, y la estación de Sierra Nevada permanece por tercer día consecutivo cerrada.