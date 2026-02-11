Sánchez promete hacer "justicia" tras el accidente de Adamuz "si fuera procedente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso que no se puede especular ni utilizar la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) para "crispar" y que una vez que se sepan las causas del accidente, "si fuera necesario y procedente", se hará "justicia". Sánchez ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español después de los accidentes y pese a los incidentes mientras que el portavoz del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir su dimisión y el actual ministro de Transporte, Óscar Puente.

"El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañar (a las víctimas), para ayudarlas y para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia", ha indicado en su comparecencia ante el Pleno del Congreso.

En este sentido, ha subrayado que se va a investigar con rigor este accidente, que se ha cobrado la vida de 46 personas, y ha añadido que una vez que se sepa qué falló exactamente, se pondrán en marcha las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder.

Tal como ya avanzó el ministro de Transportes Puente, el presidente ha defendido que la renovación "integral" de las vías, como la que concluyó en 2025 en la línea Madrid-Sevilla, no implica el cambio de todos los elementos de la infraestructura.

Se ha apoyado en la Agencia Europea del Ferrocarril que defiende que la renovación es "el proceso planificado de sustitución de aquellos componentes que han alcanzado o superado la vida útil con el objetivo de mantener o devolver la infraestructura a condiciones seguras y fiables para la circulación de los trenes".

Por tanto, las obras de la línea Madrid-Sevilla se hicieron en el marco de un procedimiento "absolutamente habitual, plenamente normalizado en el ámbito ferroviario, alineado también con los estándares técnicos y de seguridad tanto nacionales como europeos e internacionales".

Los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) están trabajando para determinar las causas de la rotura del carril, que cuando tengan resultados concluyentes compartirán con las Administraciones y la opinión pública.

"Y, una vez sepamos qué ha fallado, pondremos en marcha las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", siguiendo las indicaciones que hagan los expertos, ha añadido.

Pide no "crispar" ni "desinformar"

El Ejecutivo "lo que no puede hacer es especular, ni desinformar ni usar" esta tragedia "para crispar, ha dicho el presidente, que ha apelado a no "desinformar" a la población ni "generar miedo" diciendo que nuestra red ferroviaria es decadente o insegura". "No es cierto", ha afirmado Sánchez en unas declaraciones recogidas por Efe.

A pesar de sus problemas, el sistema ferroviario "es uno de los mejores del mundo".

"Se han lanzado muchos bulos. Uno de los más recurrentes, es que el accidente se ha producido porque el Ejecutivo ya no invierte en mantenimiento. Eso es una mentira colosal. Entre 2012 y 2018 la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. Hoy, España invierte casi el triple", según Pedro Sánchez.