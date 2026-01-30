Sánchez y Montero prometen a las familias del accidente de Adamuz que llegarán "hasta el final" para saber "la verdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los familiares de las 46 víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que el Estado seguirá trabajando para ofrecerles respuestas y llegará "hasta el final" para esclarecer las causas. Al día siguiente de la misa funeral en Huelva por los fallecidos en el accidente del 18 de enero en Adamuz -al que Sánchez no acudió- afirma que no van a "mirar para otro lado" y ha prometido mejoras, "en todo lo que tengamos que mejorar", según ha recalcado.

Además ha reiterado que van a dar un "acompañamiento continuado" a quienes han perdido a un ser querido para que "además del dolor, no tengan que cargar también con una situación económica" que les haga sentirse desamparados. Sánchez ha hecho estas declaraciones al inicio de su intervención en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Esta semana el Consejo de Ministros ya aprobó ayudas a los familiares de los fallecidos por valor total de 20 millones de euros, que estarán libres de impuestos y se podrán cobrar en los próximos tres meses.

Montero: "El Gobierno buscará la verdad"

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes, tras el funeral celebrado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que el Ejecutivo central "está donde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad".

Después de que una portavoz de las familias de las víctimas dijera ayer en el acto religioso que lucharán por saber la verdad y que la única "presidencia" que quieren a su lado "es la Dios", la también ministra de Hacienda -quien acudió al funeral- ha censurado a quienes desde el PP han criticado la ausencia de Pedro Sánchez.

"El Gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándolas y, por tanto, estuvimos donde tuvimos que estar (...) Me parece que algunos intentan hacer polémica donde no hay ningún tipo de polémica y profundizan el sufrimiento de las victimas", ha señalado Montero en respuesta a los periodistas en Sevilla.

La vicepresidenta ha reconocido que toda la sociedad española está "tremendamente conmovida por el accidente", "muy cerca de las víctimas", y se ha referido al 'espíritu de Adamuz': "Cuando ocurren situaciones de este tipo, sale la parte más positiva del ser humano, todo el mundo intenta ayudar con lo que tiene como puede".

Montero ha recalcado que el Gobierno "está donde tiene que estar", en el acompañamiento durante todo este período a las víctimas, con las que seguirá "incluso cuando las cámaras se apaguen". "Tienen que tener la seguridad, la certeza de que vamos a estar a su lado, trabajar con ellas y a procurar posibilitar todo lo que lo que pidan", ha añadido la ministra, quien se queda la solidaridad y la empatía del conjunto de la sociedad expresada durante el funeral.

"Todos pudimos manifestar nuestra solidaridad desde la discreción, porque el protagonismo únicamente les corresponde a ellas", ha reiterado Montero, quien ha dicho que, más allá del cariño y la empatía, el Gobierno "se ha empleado a fondo en la búsqueda de la verdad".

También confía en tener los resultados de las investigaciones "a la mayor brevedad posible" y se irá trasladando, con el ministro Óscar Puente a la cabeza, cada avance que se produzca. "Nosotros no vamos a esperar a que esté todo concluido sino que, justamente para intentar mitigar esa angustia de las personas por conocer qué es lo que ha ocurrido, vamos a ir trasladando información por información", ha explicado.

"En la comparecencia del ministro pudimos ponerlo en valor, con todos los datos que obran en nuestro poder y siendo muy riguroso. El bulo, la mentira, hieren tremendamente la sensibilidad de las personas que tienen un familiar fallecido ose encuentran heridas", ha declarado.