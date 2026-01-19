Los Reyes visitan este martes la zona del accidente de trenes en Adamuz: "La prioridad ahora es ayudar"

Felipe VI y Letizia, en la catedral ortodoxa de Madrid antes del sepelio de la princesa Irene de Grecia.

Los Reyes viajarán mañana martes a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI y Letizia que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Anoche, ya mostraron su grave preocupación por el siniestro y trasladaron su pésame a los familiares de las víctimas.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas y no asistirán a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", aseguró la Casa Real en un mensaje en X tras conocer el siniestro.

Desde el primer momento, el rey ha estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado.

El Rey también ha querido agradecer a los vecinos de la localidad de Adamuz la ayuda y que hayan asistido en lo posible sobre la marcha a los accidentados.

Por su parte, la Reina ha indicado que los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".

Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes viajaran mañana a la zona y han suspendido el acto previsto en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Los reyes y sus hijas volverán de inmediato a Madrid tras el funeral y entierro de la princesa Irene y no asistirán por tanto a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina. EFE