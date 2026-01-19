Accidente de tren de Adamuz: Ayuntamiento de Cádiz y colectivos de Carnaval se reúnen para decidir si se celebra hoy el COAC

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que en torno a la una del mediodía habrá una reunión con los colectivos carnavalescos de la ciudad para decidir si esta noche se celebra la sesión prevista de las preliminares del COAC 2026, después del gravísimo accidente de tren ocurrido ayer tarde en la localidad cordobesa de Adamuz. El alcalde ha hablado poco después del minuto de silencio convocado ante el edificio del Ayuntamiento gaditano, en la plaza de San Juan de Dios.

Bruno García, acompañado de los portavoces de la oposición Óscar Torres (PSOE) y David de la Cruz (AIG), ha explicado cómo se actuará en torno al concurso de agrupaciones carnavalescas: "Estamos teniendo conversaciones y ahora mismo vamos a hablar con los colectivos, a los que hemos citado a la una, y vamos a ver qué planteamiento hacemos".

La inminente reunión se realizará sin ninguna premisa en torno a la celebración o no de la sesión de preliminares del COAC: "De entrada, no hay nada planteado. Hemos tenido alguna conversación y vamos a llevar esas conversaciones a la mesa de participación para escucharles primero, y a todos. Sobre eso, se tomará una decisión. Y teniendo en cuenta que, pase lo que pase, lo vamos a hacer con el mayor respeto del mundo. Vamos a ver qué sale de esa conversación".

El alcalde sí ha anunciado la suspensión de su agenda de estos días, tanto las visitas a las obras municipales que se están realizando durante este mes como los actos de Cádiz en Fitur programados para el próximo miércoles 21 de enero.