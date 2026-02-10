El PSOE de Andalucía se aferra a su autonomía y pone distancia con Aragón

Los socialistas andaluces hacen tiempo que no tienen voz propia, defienden la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y lo que entienden que son sus bondades para Andalucía. No sólo por lealtad al partido, claro, sino también porque su candidata a la Junta es precisamente la número dos de ese Ejecutivo. Hasta este lunes cuando han puesto toda la distancia que han podido con la debacle electoral en Aragón del PSOE de Pilar Alegría, también ministra de Sánchez y nada menos que su portavoz hasta que abandonó el Gobierno obligada por la ley electoral. Un dato relevante: por el momento no está previsto que María Jesús Montero abandone el Gobierno para dedicarse en cuerpo y alma a Andalucía y eso a pesar de que reconocen que Pilar Alegría "no ha tenido tiempo". Montero saldrá de la vicepresidencia cuando Juanma Moreno convoque las elecciones y haya que formalizar las candidaturas.

El portavoz del partido en Andalucía, Francisco Cuenca, defendía este lunes que quien compare la situación entre Aragón y Andalucía “es que no conoce lo que está pasando en esta tierra”. Cuenca era el único socialista en reaccionar públicamente en Andalucía y eso que la vicepresidenta María Jesús Montero recorrió con Pedro Sánchez las zonas afectadas por el temporal en Huércal-Overa, en Granada, y en Jaén. La candidata a la Junta no habló ante los medios, estaba el presidente, y Sánchez se limitó a su propuesta para paliar los graves efectos de los temporales.

La versión oficial de los socialistas andaluces es que en Andalucía hay “un descontento generalizado de toda la ciudadanía con la gestión de Moreno Bonilla al frente de los servicios públicos”, un descontento que “está teniendo reacción ya en la calle con continuas protestas”.

Y frente a eso, María Jesús Montero pone no sólo 6.000 millones de euros más cada año con su modelo de financiación autonómica, sino también su capacidad de poner en marcha un plan ambicioso centrado en el reforzamiento de los servicios públicos de Andalucía.

Claro que ese modelo de financiación autonómica que defiende Montero no convence en Andalucía; Pilar Alegría ha pagado muy caro las cesiones a sus vecinos independentistas, rompiendo así el discurso histórico de Lambán que tan bien encajaba en Aragón. Y hay un riesgo alto de que eso vuelva a suceder en Andalucía. Por más que se empeñe la vicepresidenta, resulta muy difícil explicar por qué Cataluña impone su criterio en el reparto de fondos. Incluso aunque Andalucía se lleve más dinero que nadie.

La mayoría absoluta

La lectura que hacen los socialistas del resultado tanto en Aragón como en Extremadura es que muestran que la mayoría absoluta de Juanma Moreno ya no existe. Con un Vox cada vez más fuerte, habrá que ver hasta dónde estará el Gobierno de la Junta del PP en sus manos. Claro que hay opiniones menos optimistas.

Fuera del puesto de mando del PSOE andaluz hay voces que piden una reflexión sobre la estrategia a seguir, sobre todo pensando si la crispación y polarización no está aumentado el poder de Vox. Está llevando, además, a las autonomías a una situación ingobernable, lo que no es positivo tampoco para los socialistas.

La clave aquí es la moderación de Juanma Moreno. Su perfil conciliador hace más difícil la labor de oposición a María Jesús Montero. Por eso su argumento es que la gestión de Moreno es “inane” en todo lo que se refiere a los servicios públicos, sobre todo en la sanidad. Otra cosa son las emergencias de las últimas semanas.

Ahí la candidata socialista se ha limitado a hacer lo que podía; acudir discretamente a los lugares particularmente castigados y prometer fondos del Estado para la recuperación. Pero los socialistas son conscientes de que la gestión de la Junta ha sido impecable, sobre todo si se la compara con la de Mazón en la Dana. No ha habido, además, confrontación con los responsables del Estado y eso también beneficia a los socialistas. Lo que sí tienen claro es que Andalucía marcará definitivamente la política nacional con la polarización de bloques actual o la moderación como arma electoral para volver a recuperar la centralidad del discurso.