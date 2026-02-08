Previsión de "tendencia descendente" en los caudales de los ríos de la cuenca del Guadalquivir

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado sobre la evolución de la situación hidrológica en la cuenca tras el episodio de lluvias persistentes registrado en los últimos días y han indicado que, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo, se espera un descenso de las precipitaciones, por lo que se prevé que los caudales de los ríos "continúen con una tendencia descendente".

Esta situación permitirá aprovechar la ventana meteorológica para recuperar resguardos de seguridad en los embalses ante la previsión de nuevas lluvias en los próximos días, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en un comunicado.

Por otro lado, han indicado que durante la jornada de este pasado sábado se registraron precipitaciones abundantes y generalizadas en gran parte de la cuenca, con acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado y, en numerosos puntos, por encima de los 40 litros/metro cuadrado. Las mayores precipitaciones se concentraron en la margen derecha del Guadalquivir, especialmente en la Sierra de Cazorla, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena, Sierra Morena en Córdoba y el entorno de Doñana.

En la margen izquierda destacaron los registros en la cuenca alta del Genil, con un máximo de 51 l/m2 en Huétor Santillán, y en la Sierra Sur de Sevilla. Asimismo, a partir de la tarde de este pasado sábado y durante la madrugada, las precipitaciones han ido remitiendo progresivamente.

En cuanto a los niveles en los cauces, el tronco principal del río Guadalquivir se mantiene en nivel rojo a su paso por todas las provincias, si bien la tendencia general es estable o de descenso suave. La única excepción es el punto de Marmolejo (Jaén), donde se observa un ligero ascenso.

La punta de la segunda crecida pasó por Córdoba en torno a las 02:00, con valores similares a los registrados el pasado día 6. En Sevilla, el caudal máximo en Alcalá del Río fue de 4.335 metros cúbicos/segundo a las 03.00 horas, encontrándose desde entonces en descenso suave. En la capital sevillana, se estima que la punta de la crecida pasó alrededor de la medianoche, con caudales estimados entre 4.600 y 4.700 m3/s.

Se prevé que el nivel del río se mantenga elevado durante este domingo, con un ligero descenso, mientras que este lunes se espera el paso de la punta asociada a la segunda crecida generada por la borrasca Marta.

Desde el inicio de la borrasca Leonardo, el volumen de agua embalsada en la cuenca del Guadalquivir ha aumentado en 2.177 hm3, alcanzando el 74,5% de la capacidad total (8.037 hm3).

Respecto a la gestión de los embalses, actualmente, 31 embalses se encuentran desembalsando, de los cuales 17 lo hacen por aliviadero. Han destacado que la presa de Torre del Águila, por su afección aguas abajo en El Palmar de Troya, donde ya ha sido necesario el desalojo preventivo de viviendas.

Por último, han señalado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continuará realizando un seguimiento permanente de la situación y mantendrá informadas a las autoridades y a la población ante cualquier cambio relevante.