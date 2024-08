Polémica por la soberanía fiscal de Cataluña: Felipe pone el dedo en la llaga

Los cuadros socialistas andan locos buscando el argumentario del partido sobre la soberanía fiscal de Cataluña. Pero, hasta el momento, no ha llegado por ninguna de las vías habituales lo que les obliga al silencio más complicado. Y en política, lo que cuesta trabajo explicar... En medio de ese manto de silencio, sólo se escuchan las voces de los críticos con Pedro Sánchez o con los líderes territoriales, como es el caso de Andalucía, o con ambos.

Pero, claro. Todas las voces críticas no son iguales. Es cierto que hay una corriente importante en el PSOE que denosta a la vieja guardia acusándola de desestabilizar al moderno Partido Socialista. Pero también es verdad que esa vieja guardia conoce muy bien los entresijos internos del partido. Y , en este escenario, Felipe González puso este el dedo en la llaga en una entrevista que concedió a la agencia Europa Press.

Porque dijo alto y claro lo que preocupa a la mayoría, ¿qué va a pasar cuando haya que votar en las Cortes Generales la salida de Cataluña del régimen común?. El ex presidente del Gobierno considera que los diputados del PSOE en el Congreso no podrán defender en sus propias comunidades un acuerdo para establecer un concierto fiscal en Cataluña, que supone “romper la solidaridad” entre territorios y les lanza una advertencia: “Yo no lo votaría”.

La Declaración de Granada y el último Congreso Federal del PSOE rechazan expresamente el cupo catalán

A su juicio, el acuerdo sellado por PSC y ERC es un “regalo” al independentismo en el momento en que son “más débiles”; va en contra de las resoluciones del PSOE en el último Congreso Federal y en contra de lo que sostenía hace apenas dos semanas la número dos del partido, la vicepresidenta María Jesús Montero, y además choca con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, Lofca, y para aplicarlo sería necesario cambiar el sistema y reformar la Constitución.

Felipe González utiliza argumentos de peso si se miran en clave interna. Porque sostiene que él es leal a lo que el PSOE decidió en su congreso, en la Declaración de Granada de 2013 y en los sucesivos programas electorales. “Yo no le digo a cada uno lo que tiene que hacer”, aunque a continuación deja clara su posición: “Yo de ninguna manera votaría esa soberanía fiscal para los ingresos que se ofrece a Cataluña, no lo haría”, asegura, porque “nunca podría ir a su territorio”, ya sea Asturias, Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha “a explicarle a la gente que hemos roto la solidaridad, que es un mandato constitucional mediante el cual el que más tiene aporta más y el que menos tiene recibe más en compensación”, explica.

Eso, además de puntualizar que la soberanía fiscal que parece que se está negociando sólo otorga a Cataluña “soberanía fiscal en los ingresos”, algo con lo que no contarán el resto de comunidades autónomas, pero “no en los gastos”, derivados de la Seguridad Social o de la deuda pública. “No se puede dar soberanía fiscal para los ingresos y compartir los gastos desequilibrados a su favor”, sostiene.

Rodríguez Ibarra

La postura de Felipe González es similar a la que el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresaba el miércoles en este periódico en una tribuna. Explicaba que tuvo que salir escoltado por la Policía Nacional y por un lateral de un teatro en un mitin en el año 1982 cuando su partido cambió de criterio con la Otan. Insiste en que el PSOE siempre fue contraria a la concesión a Cataluña de un cupo como el vasco. “No había que exagerar mucho para convencer a nuestro electorado y al que no no era que eso nunca vendría dado de la mano de un socialista. Ahora veo que les mentí. En mi descargo afirmo que me mintieron a mi también”.