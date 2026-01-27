El paso de la borrasca Joseph por Andalucía deja una muerta en Torremolinos y más de 360 incidencias

El paso de la borrasca Joseph por Andalucía ha provocado este martes la muerte de una mujer en Torremolinos (Málaga) por la caída de una palmera a causa del fuerte viento, además de más de 360 incidencias en toda la comunidad, en fase de emergencia (situación operativa 1) ante el riesgo de inundaciones.

El suceso más grave por el temporal, que ha mantenido por fuertes lluvias y vientos en aviso naranja a Almería y Cádiz y en amarillo al resto de Andalucía, se ha registrado sobre las 13:40 en la avenida Palma de Mallorca de Torremolinos, desde donde el 112 ha recibido más de una decena de avisos por la caída del árbol sobre una mujer joven, que ha fallecido.

Según este mismo servicio de emergencias, además de la mayoría de incidencias por fuertes rachas de viento, la red de carreteras secundarias se ha visto afectada por acumulaciones de agua y distintos desprendimientos de árboles, tierra y distintos objetos.

De acuerdo a la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) han permanecido cortadas por la lluvia y la nieve un total de nueve carreteras en la red viaria andaluza.

La mayor parte de las más de 360 incidencias registradas hasta primera hora de esta tarde por el 112 se han concentrado principalmente en Cádiz (96), Sevilla (78) y Málaga (47), aunque se han atendido avisos desde todas las provincias.

En el caso de la provincia de Cádiz, todas las comunicaciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar han sido canceladas como consecuencia de la borrasca, que ha mantenido sin salidas a los ferris que conectan Algeciras y Tarifa con los puertos de Ceuta y Tánger.

Además, once personas han sido desalojadas de sus viviendas en Jimena de la Frontera debido al desbordamiento del río Hozgarganta, mientras que los efectivos de emergencia han trabajado ante la posibilidad de que pueda producirse también el desbordamiento del Guadiaro.

En Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado el nivel rojo por riesgo de inundación en el embalse de Pedro Marín, en Jódar, mientras que en el anejo de Mogón, del municipio de Villacarrillo, se ha decretado la situación de preemergencia por el aumento del caudal de los ríos Guadalquivir y Aguascebas.

En otros punto de la geografía andaluza, también por la crecida del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha activado su plan de emergencia ante la crecida del río a su paso por la localidad, como medida de vigilancia y seguimiento de la situación.

En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada permanece cerrada por las condiciones meteorológicas adversas, el segundo día consecutivo sin actividad en las pistas marcado en esta ocasión por el viento, mientras que el viento ha provocado también el cierre del acceso peatonal a todos los paseos de la Alhambra.

En Almería, la Autoridad Portuaria ha cerrado el acceso peatonal al cargadero de mineral Cable Inglés debido a rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, en una jornada en la que también han tenido que intervenir los bomberos para asegurar una pasarela de embarque.

El Ayuntamiento de Almería ha activado el Plan Municipal de Emergencias ante la previsión para este miércoles de fuertes rachas de viento, que podrían superar los 100 kilómetros por hora, y fenómenos costeros, lo que ha llevado al cierre de instalaciones municipales como parques y polideportivos y la suspensión de actividades.

En Huelva, las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días en la comarca de la Sierra han provocado el cierre completo al tráfico de la carretera HU-9115, vía que conecta la localidad onubense de Zufre con el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas.