Óscar Puente defiende sus polémicos tuits contra Juanma Moreno y otros presidentes autonómicos sobre los incendios: "Yo no me cachondeo de nada"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este miércoles sus mensajes en la red social X criticando a presidentes autonómicos del PP durante la ola de incendios, asegurando que no se ha "cachondeado" de la situación que han sufrido en Tarifa o en otros lugares de España, sino que ha expresado su "indignación" con ironía y sarcasmo, y ha acusado al PP de no estar "al pie del cañón" en emergencias graves.

"Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho ninguna broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Lo que he expresado es mi indignación y hay quien la expresa de una manera y otros de otra. Yo generalmente utilizo la ironía y el sarcasmo, y eso es lo que he usado en este caso", ha dicho durante una comparecencia en Sorbas (Almería), junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Puente ha reprochado que en Castilla y León, su tierra, "han pasado tres años" desde los grandes incendios de 2022 "y no ha cambiado absolutamente nada. La misma desidia, la misma irresponsabilidad". Ha defendido que lo "normal" es que "cuando ya llevas cuatro días celebrando el Cecopi en Castilla y León, se están quemando Las Médulas y tu tierra, hagas acto de presencia".

"Quien se ríe de la gente es quien, después de cuatro días de incendio, sigue en Cádiz de vacaciones", ha afirmado, en referencia al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y ha añadido que "los tuits, por acertados o desacertados que sean, no van a parar los incendios; lo para la prevención, el presupuesto público, la profesionalización y la dignificación de los servicios de extinción".

Ha insistido en que "colaborar es perfectamente compatible con exigir" y ha defendido que, si sus mensajes "han servido para poner el dedo en la llaga, bienvenido sea, porque es un debate que hace falta en este país".

Foto de Mañueco y Rueda

Preguntado por la publicación en redes sociales de una fotografía de Mañueco y el presidente gallego, Alfonso Rueda, que el PSOE acompañó de un mensaje sobre supuestas vacaciones en Cádiz y que luego eliminó, Puente ha señalado que la imagen "se puso ayer en un tuit y poco después se borró" y ha pedido "quedarse con el patrón de conducta" de los dirigentes populares, "que no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando".

Por su parte, Bolaños ha eludido valorar los mensajes de Puente y ha afirmado que "este Gobierno, como cualquier gobierno del mundo, no elige las emergencias, no elige las crisis, no elige las tragedias a las que tiene que hacer frente. Pero sí puede elegir cómo afrontarlas y cómo estar al pie del cañón desde el principio".

Ha recordado que, tras la erupción del volcán de La Palma, "en unas horas el presidente del Gobierno estaba en la isla", que con la dana en Valencia "en un par de horas estábamos reunidos en el Departamento de Seguridad Nacional" y que, durante el apagón de abril, "en una hora y media estaba reunido el Consejo de Seguridad Nacional" para dar respuesta.

"Las emergencias y las crisis nos pillan trabajando al pie del cañón y en una hora nos activamos todos para poner los medios necesarios", ha afirmado, instando a "preguntar si esto de estar al pie del cañón sucede siempre y con todos los gobiernos de todos los colores".

Bolaños ha concluido que, "por este motivo, entre otros, a los ciudadanos les interesa que el Gobierno siga presidido por Pedro Sánchez y siga en manos del Partido Socialista, porque nosotros estamos y la ciudadanía lo necesita".