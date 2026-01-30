Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer ingresada en la UCI

Estado de la vía del tren de Adamuz con los trabajos de reparación.

Una mujer de 42 años que permanecía ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente ferroviario de Adamuz ha fallecido la tarde de este viernes a consecuencia de las graves heridas que había sufrido, con lo que la cifra de fallecidos aumenta hasta las 46 personas.

Se trata de una vecina de La Palma del Condado que viajaba en el Alvia siniestrado en la trágica tarde del domingo 18 de enero tras haber realizado las oposiciones a funcionario de prisiones, como tantos otros compañeros que también han sufrido el grave accidente.

Había permanecido hospitalizada en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba al sufrir graves daños en los pulmones. Este viernes la noticia de su fallecimiento ha vuelto a reabrir la herida apenas un día después de la celebración de la misa funeral por las víctimas mortales de Adamuz.

Con ella, La Palma del Condado se despide de la tercera vecina fallecida en el siniestro.

Según los datos oficiales del Gobierno andaluz, hay otras dos personas ingresadas en la UCI , una en el Reina Sofía y otra en San Juan de Dios de Córdoba. Asimismo, se ha dado un alta y permanecen ingresados un total de 15 personas, de los que uno es menor.